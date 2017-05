Bordet: "Podemos discutir todo el tiempo que sea necesario, pero con los chicos en la escuela"

"Nuestro ofrecimiento salarial pone en valor la defensa del salario docente y sin embargo no sólo no se acepta, sino que además se amenaza con nuevos paros. Los entrerrianos no estamos dispuestos a ceder a la extorsión de una interna gremial. Hay que priorizar la educación", sostuvo el mandatario en la Escuela Técnica Nº 68 Profesor Facundo Arce, de Seguí, al encabezar el acto de apertura de sobres para ampliar y reparar el edificio por casi 30 millones de pesos.







"Quería dejar planteada esta convocatoria para encontrar una síntesis que nos permita ser una provincia donde no haya diferencia entre los chicos que tienen clases en la escuela privada y los que no tienen en la escuela pública", fue el mensaje del gobernador a la dirigencia de Agmer, el único gremio que no aceptó la oferta salarial del gobierno."Hemos convocado con absoluta libertad a todas las organizaciones gremiales a acordar una propuesta salarial que pueda satisfacer las necesidades que tiene el docente, pero sin embargo no siempre encontramos la misma reciprocidad desde un sector del gremialismo. Cada vez que entablamos una negociación, siempre hay una amenaza velada o explícita de hacer un paro si no se cumplen las condiciones previas a sentarnos a negociar"."Hemos negociado siempre bajo esa presión permanente de paros, y aún así nunca nos hemos negado al diálogo, abrimos distintas instancias, hemos mejorado las ofertas salariales y sin embargo hemos tenido 14 días de paro en la provincia y eso es inadmisible porque hay niños y padres que se están perjudicando. Y se está creando una brecha entre la educación pública y la privada", acotó.

En ese sentido, llamó a una reflexión y expresó: "Hoy en Entre Ríos hemos ofrecido un incremento del 23,5%, el máximo que podemos dar, muy por encima de otras provincias como Río Negro, Misiones, Tucumán. Ofrecimos el mismo porcentaje que la provincia de Córdoba y tenemos un porcentaje de 3,5 puntos arriba de lo que está ofreciendo la provincia de Buenos Aires. Es un porcentaje muy superior al que acordaron todos los municipios en Entre Ríos y muy superior al que acordó UPCN ayer en Buenos Aires que es del 20%; un incremento superior al que se ofrece en la actividad privada como la construcción que es del 21% y el comercio que es del 20% ".







"No pueden ser prenda de extorsión nuestros alumnos en la provincia. Mientras tanto vamos a seguir bregando por la calidad educativa, vamos a seguir inaugurando edificios escolares, licitando nuevos edificios, más capacitaciones y equipamiento y no vamos a cortar jamás el diálogo. Siempre lo haremos con esta actitud clara, franca y sincera", enfatizó el mandatario.







"Podemos discutir todo el tiempo que sea necesario, pero con los chicos en la escuela, y vamos a hacer el máximo esfuerzo para lograrlo. Tenemos una gestión donde siempre hemos tenido un diálogo abierto con nuestros docentes, en cualquier lugar que nos encuentren, en la calle, en una escuela o en una paritaria", afirmó hoy el gobernador Gustavo Bordet.