El gobernador Gustavo Bordet participó de la inauguración del auditorio de la Comisión Federal de Impuestos en Buenos Aires, oportunidad en que se entronizaron las banderas de las 23 provincias. Allí, el titular del organismo anticipó que se comenzará a dar debate a una nueva Ley de Coparticipación.

Tras la inauguración que se realizó este jueves, el gobernador Bordet, quien estuvo acompañado por el ministro de Economía, Hugo Ballay, aseguró que "compartir con ustedes en esta institución auténticamente federal con la entronización de nuestra bandera aquí que fue la bandera que supo llevar el general Artigas, su creador, y que institucionalizó en 1821 Francisco Ramírez, es un auténtico honor", y en ese marco deseó "éxito a todas las jurisdicciones que están hoy aquí representando a la Comisión Federal de Impuestos".

​​

Participaron del acto, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, y sus pares de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de La Rioja, Sergio Casas; y los ministros de Economía del resto de las jurisdicciones.





Al hacer uso de la palabra, la vicepresidenta de la Nación, destacó que "este es un momento histórico y son éstos los momentos en los que se fijan hitos que después pueden esperar un significado, que sirva para concretar las cuestiones del federalismo."







bordet 3.jpg Foto prensa gobernación.





Representantes naturales



Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas de Chaco Cristian Ocampo y presidente de la Comisión Federal de Impuestos por el período 2017 – 2018, dijo al dirigirse a los gobernadores y representantes de las jurisdicciones presentes que "es una distinción para esta casa contar hoy con su presciencia porque son los representantes naturales de este organismo".



Ocampo recordó que la Comisión Federal de Impuesto fue creada el 21 de marzo de 1973 y a partir de allí, "nace una ley convenio a la cual todas las jurisdicciones nos sometemos, esto es igual a decir que nace del consenso". Explicó que en la CFI ese consenso "es la base de los resultados" y explicó que "nuestro objetivo es el control, fiscalización e interpretación de la relaciones fiscales entre las 25 jurisdicciones, es responsable del control de la distribución de la renta tributaria federal, es decir, de controlar que cada peso que se recauda de impuestos nacionales a través de la Afip, sea distribuido por el Banco Nación conforme lo dispone la Ley".



"Somos el único organismo donde todas las jurisdicciones tienen la misma calidad y cantidad de votos, aquí somos todos iguales.



Estamos integrados por nueve miembros, cuatro de ellos permanentes, cuatro optativos, uno por cada zona del país y uno elegido en el plenario de representantes, que está integrado por todas las jurisdicciones, con el cual participación de las decisiones y un voto cada uno", completó.

"Dado este nivel de representación, hemos tomado la responsabilidad de asignar un espacio en nuestra agenda de trabajo mensual ya sea en las reuniones de Comité Ejecutivo o en el Plenario de Representantes que se efectúa como mínimo dos veces al año en cualquier punto del país para dar el debate hacia una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, tan pretendida por todos hace casi 30 años", anticipó.



Luego, destacó que "en el rol fundamental de la Comisión Federal de Impuestos como órgano federal que aglutina la representación de todas las jurisdicciones de nuestro país, estamos comprometidos a trabajar en este proceso histórico que nos toca transitar hacia un régimen definitivo de coparticipación federal de nuestro país, que iguale las oportunidades de desarrollo que cada uno de los ciudadano viva donde haya elegido vivir", para reafirmar que "este espacio es la casa del federalismo, la casa de todas las provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".







bordet 2.jpg Foto prensa gobernación.





Federalismo Fiscal



Por otra parte, el director Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, Juan Chirino, destacó que en el organismo, se trabaja por "el federalismo fiscal y el federalismo es consenso, acuerdo. En este acuerdo que logramos hoy inauguramos el auditorio de la Comisión Federal de Impuestos para que sea utilizado por todos, la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las 23 provincias".



Chirino explicó que el auditorio se hizo "optimizando gastos, no pedimos dinero extra a las jurisdicciones, y eso fue gracias al trabajo de los que no mezquinaron esfuerzos, aprendieron de cables, alfombras, maderas y desagües y que son las 17 personas que trabajan todos los días en la Comisión, porque ellos hicieron posible que hoy ustedes estén sentados en esta mesa que queremos llamar Del Gran Acuerdo Federal, esperemos no defraudarlos".