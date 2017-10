Bordet insistió con la necesidad de provincializar Salto Grande

En este último año lo que hemos recibido de regalías es ínfimo comparado con los miles de millones de pesos que la represa genera", dijo el gobernador consultado sobre el rechazo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la iniciativa que ha generado diferentes repercusiones. "Lo que hoy sucede no es justo ni equitativo. Y queremos buscar un punto de equilibrio en esto y a mí como gobernador me corresponde hacerlo y cumplo con las funciones para la cual me votaron los entrerrianos. Y las familias entrerrianas podrían pagar la energía mucho más barata", dijo el mandatario a la prensa al visitar el hospital San Roque, donde entregó una ambulancia y observó el trabajo del trabajo que realiza el artista plástico chaqueño Milo Lockett, quien pinta un mural en el hall de ingreso al nosocomio, en el marco de la Semana de la Integración.





En el Senado provincial, el presidente de la bancada peronista, Ángel Giano, ya impulsó un proyecto que promueve la provincialización de la represa, que tuvo media sanción en junio y se giró a Diputados, donde aún no ha sido tratado. Mayda salió al cruce de las críticas La candidata a diputada por Somos Entre Ríos, Mayda Cresto, señaló: "Los entrerrianos tenemos el derecho de pagar la luz más barata"; lo dijo al contestar las críticas del senador federaense Miguel Piana, de Cambiemos, y agregó: "Nosotros tenemos que realizar el mayor esfuerzo para que la Nación reconozca ese derecho", en mención a la propuesta del gobernador Gustavo Bordet, de impulsar la provincialización de la represa. La propuesta entrerriana con relación a la propiedad y el usufructo de la represa sigue generando cruces, en este caso –y ante las críticas de Piana quien se refirió a la propuesta señalando que "es nada más que un spot publicitario de campaña del peronismo"– vino la respuesta de la actual titular del Instituto Becario.







Peña contra la iniciativa

El diputado nacional Julio Solanas (FPV-Entre Ríos) interpeló ayer en la Cámara de Diputados a Marcos Peña en su habitual informe en el que responde preguntas a los legisladores, publicó Página Política. El tema Salto Grande estuvo entre las inquietudes del legislador. La respuesta del jefe de Gabinete fue la siguiente: "Respecto de Salto Grande es un condominio internacional que tiene como principal función producir energía para los dos países y el transporte de energía para el ámbito del Mercosur.

La Ley nacional Nº 24.954, aprobada por el Congreso, (y su) resultado económico de Salto Grande deducidos de los gastos de operaciones de mantenimientos, regalías y costos es distribuido entre Misiones, con un 5%; Corrientes con el 27,5% y Entre Ríos con 67,5%. El Gobierno ha realizado, además, lo necesario para que Salto Grande cumpla los objetivos establecidos en el Convenio Nº 1.946 y particularmente Entre Ríos recibe los beneficios que le corresponden" En referencia a estos dichos, Cresto argumentó: "Nuestra provincia recibía en 2012 unos 360 millones de pesos" por la explotación de la represa, "mientras que en el año 2016 no llegó a 75 millones".

El gobernador, Gustavo Bordet , volvió a hablar públicamente de un tema que ha tenido una fuerte presencia en la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 22: la provincialización de la represa de Salto Grande, una inquietud que el oficialismo provincial canalizará con un proyecto a través de legisladores en el Congreso nacional. "Respeto las posiciones del gobierno central. Pero nosotros tenemos una postura muy clara y nos asiste la razón.