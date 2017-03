El gobernador Gustavo Bordet anunció este jueves que la provincia está evaluando modificar la propuesta salarial para los docentes. "Estamos analizando cuáles son las posibilidades económicas y qué impacto realmente nos causa en nuestras finanzas poder tener una propuesta que mejore", afirmó. También pidió "racionalidad" y "responsabilidad" en la protesta que se mantiene en este momento en el edifico del CGE y destacó: "Nosotros no hemos cerrado el diálogo".

"Creo que hay que poner una cuota de racionalidad, más cuando nosotros no hemos cerrado el diálogo, más cuando estamos pensando en hacer una nueva propuesta", evaluó el mandatario este jueves en el patio Islas Malvinas de Casa de Gobierno, luego del encuentro con las organizaciones que nuclean a los combatientes y Veteranos.

Respecto de la nueva propuesta salarial, Bordet subrayó: "Estamos hablando siempre de un 18 por ciento de piso, porque si la inflación es de más del 18 por ciento se actualizará automáticamente", y reiteró: "Lo dije el 15 de febrero en el mensaje a la Legislatura: ningún trabajador en Entre Ríos va a ganar menos que la inflación en 2017, y esto lo mantenemos y creo que es un gran avance el que hemos tenido. Entonces tenemos un buen punto de partida".

Ante la consulta de los medios de comunicación, Bordet sostuvo si bien "la protesta es un derecho, esto tiene un limite, que es el no dejar trabajar a quien sí quiere hacerlo". En ese sentido, señaló que "hay ámbitos para hacer la protesta y me parece que el estar en el Consejo General de Educación no es lo adecuado porque esto impide que se trabaje normalmente a quienes prestan allí servicios y tareas y labor, inclusive al Ministerio de Desarrollo Social".