Basso: imputaron a exfuncionarios por defraudación

En Tribunales de Concepción del Uruguay, se conoció oficialmente la acusación e imputación de la fiscal, Melisa Ríos, por el delito de defraudación a la administración pública contra exfuncionarios de la gestión municipal encabezada por Silvio Valenzuela, como así también contra empleados y exempleados de la Municipalidad de Basavilbaso y empresarios.

Se trata de la causa que se inició de oficio por una denuncia impulsada por el intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, por supuestas irregularidades en el manejo del programa Viviendas Rurales y la inconclusa obra de cloacas en el barrio Estrada. En ese momento, el dirigente de Cambiemos apuntaba principalmente a Mariano Verbauvede, exsecretario de Obras y Servicios Públicos de la gestión que gobernó la localidad en el período 2011-2015. Justamente, Verbauvede quedó imputado por el delito de defraudación, junto a Oscar Augusto Pereyra y los ingenieros Silvio Vallejo, Martín Caballero, Hugo Toneguzzo, Héctor Conte y Gisela Viola, en el marco del programa Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria, que vinculara a la mencionada comuna con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).

Otro de los hechos que se le endilgan a Verbauevede es el uso de maquinaria y personal del municipio, para los trabajos que debían efectuar firmas que tenían a cargo obras adjudicadas por el municipio, según consta en la resolución judicial.

En el mismo dictamen se acusa al exfuncionario de utilizar vehículos y personal de la comuna para trasladar de Concepción del Uruguay a Basavilbaso andamios metálicos alquilados por Roberto Raúl Heubach para ser utilizados en la realización de la obra denominada "Refacción cuba de tanque elevado y sustitución de cañerías de subida y bajada".

La representante de la acusación le imputa además haber defraudado al Estado municipal en el marco de la "Construcción de Tres Núcleos Sanitarios y una Sala de Reducción en el Cementerio Municipal", por lo que también la Justicia observa que el funcionario omitió realizar tareas propias de su cargo para impedir que se efectuaran pagos no ajustados al contrato, no culminándose la obra, publicó Riel Fm.

Al constructor, Leonardo Jorge Luis Schaaf le imputa el delito de fraude a la administración pública en concurso ideal con uso de documento falso y falsedad ideológica.

Todos los mencionados en la acusación deberán presentarse en la Fiscalía N°4 de La Histórica para tomarles declaración en calidad de imputados.

El intendente Hein, en declaraciones a UNO, recordó que durante un discurso pronunciado a fines de 2015 responsabilizó de una serie de desprolijidades a la administración que lo precedió. "La base de obra no concordaba con la certificación, es decir que los números que se certificaron no concordaban con el avance real-físico en el barrio. Esa obra nunca se terminó; accedimos ahora a un financiamiento directo del Enhosa para encarar el emprendimiento en esta gestión. El Ente me financia 2 millones de pesos, para cubrir el material, y nosotros la mano de obra y la maquinaria, involucrando a 400 familias", reseño el jefe comunal. Manifestó que para tratar de establecer responsabilidades ordenó una auditoría conjunta entre la Nación, la Justicia y la Dirección de Obras Públicas de la provincia. "En el proceso de investigación se fueron acercando cosas palpables que uno va viendo, en definitiva uno tiene la sospecha porque no concuerda con lo que uno ve en la realidad en el barrio: al hablar con los vecinos, al recordar la ciudad, uno se va dando cuenta. Después se va corroborando con una auditoría física y económica en el municipio", argumentó. Hein planteó que la obra de ampliación de la red cloacal abarca no solamente a las viviendas rurales, sino que se trata de un complejo de alrededor de 400 unidades. "Era una obra para la ciudad, más allá que dentro de ese barrio existen en construcción viviendas rurales, junto a los vecinos que residen hace 30 años", subrayó.