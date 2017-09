Barreto aseguró que trabajará por el triunfo del peronismo en octubre

"Hay que dejar las diferencias de lado" afirmó el diputado nacional y ex candidato de la lista 10, Jorge Barreto, luego de reunirse con el gobernador Gustavo Bordet. También adelantó que "Vamos a trabajar para el triunfo del peronismo en octubre", y resaltó que el gobierno nacional solamente prevé cuatro obras públicas para la provincia en 2018.



"Fui a comentarle el plenario realizado por nuestro espacio político el lunes por la noche, en Paraná, donde resolvimos por amplísima mayoría acompañar y trabajar fuertemente por la lista 501 del peronismo para asegurar el triunfo el 22 de octubre", relató Barreto al término del encuentro. "Coincidimos en la mayoría de los conceptos", reveló el referente del kirchnerismo.



Por otro lado, el legislador contó que el gobernador le propuso "hacer una reunión con los candidatos de la lista 10 próximamente", y alertó que "hay una política nacional que está impactando fuertemente en muchos sectores de la producción, del trabajo, de la población en general, que hace que nuestra gente la esté pasando mal".



"Hay que trabajar para fortalecer la provincia frente a un gobierno que viene por todo", indicó Barreto y dijo que coincidieron en que "es posible revertir el resultado del 13 de agosto". Además propuso "trabajar mancomunadamente todos los sectores del peronismo" e "ir a buscar a todos aquellos compañeros y compañeras que no fueron a votar, o votaron en blanco, o anularon su voto".



Si bien Barreto explicó que está pasando por "una situación familiar difícil" y que por eso no pudo estar en Villaguay, se mostró contento por el acto que protagonizó Bordet junto a los candidatos de Somos Entre Ríos el sábado pasado: "por la convocatoria y también por algunos discursos de los compañeros donde por ejemplo pidieron por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la reivindicación de lo hecho en el último gobierno peronista".



Por otra parte destacó la decisión de Bordet de impulsar una reforma política en la provincia de cara a 2019: "Creo que es necesario darle la posibilidad a los compañeros que tengan aspiraciones a que tengan reglas claras y que vayan a interna y que conduzca aquel que tiene votos", señaló.



Por último, Barreto subrayó que en el proyecto de presupuesto nacional 2018 que el gobierno nacional presentó el martes "solamente hay previstas cuatro obras para Entre Ríos". Además, remarcó que "el presupuesto del ministerio de Seguridad es superior a la obra pública. Servicios de la deuda y seguridad son las prioridades del presupuesto 2018".