Bariloche es el destino más caro, pero lo elige el 70% de los alumnos

Son alrededor de 1.830 kilómetros los que separan Paraná de Bariloche y a un estudiante, que junto con sus compañeros elige esta ciudad como destino, llegar le demanda cerca de 30 horas y unos 40.000 pesos. Es una cifra abultada que sin embargo muchos padres están dispuestos a pagar, sobre todo ante la posibilidad de financiar la compra de un paquete que incluye pasaje, alojamiento, todas las comidas, excursiones, boliches y alquiler o entrega de vestimenta de abrigo es una opción para cumplirle el sueño a su hijo o hija que está culminando la escuela Secundaria.





Hay variantes en los valores, según la empresa y los servicios que se contraten, pero ese es el precio promedio en cuotas, que es la alternativa más requerida en estos casos. La cantidad de tiempo que insume cancelar la compra depende también del bolsillo, pero es habitual que oscile los 12 y los 20 meses, con cuotas fijas y en pesos. Y aunque en los últimos años muchos asalariados fueron perdiendo poder adquisitivo y esto impulsó a las compañías de viaje a ofrecer otras opciones más económicos para sostener las ventas, la mayoría de los estudiantes siguen prefiriendo la ciudad rionegrina que es un destino impuesto a este público desde hace varias décadas y por el que pasaron varias generaciones de graduados del nivel Medio.





La agencias empiezan a promocionar sus productos desde que los chicos van a 5º año para que viajen en alguno de los últimos meses del ciclo lectivo cuando cursan 6º, aunque algunas empresas inician antes el contacto, ya en 3º, para poder fidelizar a los potenciales clientes y que los progenitores tengan la oportunidad de estirar aún más los planes de financiación.





Marcelo Grasso es el gerente local de una empresa con amplia trayectoria no solo en la provincia, sino en el país, y que ofrece múltiples productos vinculados a los viajes y el turismo , entre ellos, paquetes para egresados a Bariloche, Camboriú (Brasil) o Carlos Paz. Sobre la tendencia actual, señaló a UNO: "Se sigue imponiendo Bariloche, porque el chico que lo elige por ahí tiene un hermano que viajó y tiene una referencia. De acuerdo a lo que se vendió el año pasado un 70% sigue viajando a este destino y el resto a Camboriú, que es un producto que viene muy fuerte y va creciendo porque hay actividades que a los estudiantes los divierten y son menores los costos".





En este marco, indicó que viajar al vecino país y disfrutar de las playas con un paquete de ocho noches –prácticamente es el promedio en todos los destinos– ronda los 29.000 pesos y comentó: "La alternativa de Camboriú surge porque en los últimos años ha estado favorable Brasil en el tema precios y hace que los costos sean más accesibles de lo que puede llegar a ser Bariloche, donde son más elevados por las actividades, la vestimenta, y porque hay otra movida".





Además, aclaró que la empresa a la que representa cuenta con hotel propio y esto no solo brinda más seguridad, sino que abarata los valores. "La distancia es similar y Brasil es una opción muy buena para los chicos, que aprovechan más el día por las playas, y aunque hay padres que son reacios a que salgan del país, es un lugar muy seguro y económico para todas las actividades", afirmó.





Por su parte, Mariano García, responsable de una agencia de calle 25 de Mayo que solo comercializa paquetes premium a Bariloche para estudiantes, que incluyen la posibilidad de arribar en avión hasta la ciudad sureña, contó que "si bien ha disminuido un poco el porcentaje de los chicos que viajan" debido a la coyuntura económica, es una opción que siempre está vigente y se impone ante otras, aún cuando son más económicas. "En la actualidad se ofrecen paquetes más completos y en realidad el viaje no está caro, sino que en Bariloche todo se maneja a precio dólar y esto influye", aclaró, y agregó: "Los chicos, como primera opción, siguen eligiendo Bariloche y también es el único destino preparado para atender a los estudiantes con todas las condiciones que requieren. Otros destinos no tienen las mismas características o no terminan siendo viajes seguros".





Asimismo, sostuvo que al viaje a este tradicional destino lo escogen tanto los padres como los chicos, que son cada vez más exigentes en cuanto al servicio, y recalcó: "Tratamos de estar un paso adelante y que viajen todos, que haya alternativas, que puedan tener un plan de pagos adecuado a la economía de cada uno. Las cuotas en promedio son de 2.000 pesos pero buscamos la forma que puedan financiar en la mayor cantidad de meses posibles hasta la fecha de salida del viaje, con valores fijos y en pesos". En referencia a la fecha, sostuvo que en Paraná los estudiantes prefieren viajar en agosto y septiembre, y en el resto de Entre Ríos optan por el mes de octubre.









***

Precauciones









Tanto Grasso como García brindaron recomendaciones al momento de contratar el viaje de egresados. "Los papás deben tener en cuenta qué trayectoria tiene la empresa de viajes. En nuestro caso siempre ha sido la misma, desde hace años. Hay otras agencias que son fusiones de empresas que ha quebrado", dijo Grasso.









También refirió: "Cuando la empresa tiene un patrimonio y es propietaria de los vehículos y los hoteles se brinda una seguridad mayor que cuando se contratan los servicios. Hay que prestar atención a esto porque hay mucha desesperación por vender y pueden ofrecerles otra cosa".









García sostuvo que la gente debe tomarse el tiempo para fijarse bien que dice el contrato que van a firmar: "Les aconsejo que se tomen un tiempito para verificar lo que les ofrecen para evitar sorpresas", concluyó.













***

Opción para los que buscan algo más económico









Para quienes no tienen posibilidades de reunir el dinero que insume un viaje de egresados a Bariloche o prefieren algo menos oneroso, hay alternativas. Una de ellas es el paquete que promociona una agencia de viajes de calle Villaguay, que desde hace 10 años lo ofrece a los estudiantes de la escuela Secundaria. Jesús, uno de sus referentes, comentó a UNO: "Lo tradicional es Bariloche pero nosotros ofrecemos un producto mucho más económico, que llega a ser incluso 50% mas barato".



En este sentido, explicó: "Todo lo que los chicos buscan en materia de turismo aventura en Bariloche, que es la nieve, el rafting, el trekking y otras actividades de ese estilo, nosotros lo estamos haciendo en San Rafael, en la provincia de Mendoza, donde vistamos Las Leñas y el río Athuel. El paquete tiene unas ocho noches y ahí pasamos tres. Para que puedan disfrutar de otro tipo de actividades, como los boliches y demás, vamos el resto de los días a Carlos Paz".



"Este paquete anda este año, más o menos, en los 21.000 pesos. Por lo general lo contratan de un año para el otro y se financia en 20 cuotas", señaló.



Por último, analizó: "La gran tendencia sigue siendo Bariloche. Hay otros destinos, como el que ofrecemos nosotros y que son más económicos. También hay más caros, como por ejemplo en el país también hay empresas que ofrecen a los egresados un viaje a Cuba".