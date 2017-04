Bahl: "La última alternativa de Macri es apostar al mercado interno"

El vicegobernador, Adán Bahl, sostuvo ayer que, a su criterio, al gobierno nacional le queda "la última alternativa como para tener una performance electoral positiva, que es apostar al mercado interno, porque el 70% de PBI se justifica por la demanda interna, entonces si no hay consumo es muy difícil mejorar la situación. Debería haber una inversión productiva tremendamente importante como para compensar en parte este estancamiento del consumo, y eso lleva muchísimo tiempo".

En ese mismo sentido Bahl consideró que más allá de la mirada crítica que él pueda tener, hoy "todo el mundo puede acordar que el modelo económico no está dando los resultados esperados".

"Hay muchos que critican al gobierno nacional por una cuestión ideológica o porque no le gusta, pero no es el caso nuestro. Nosotros analizamos elementos objetivos, por eso en los próximos meses me parece que el Gobierno tiene que mirar el mercado interno y fundamentalmente, porque no se trata solamente de consumo, mirar la industria. Por eso yo decía que me llamó mucho la atención que el 1º de marzo el Presidente no dijera nada de la industria", señaló.

"Y justamente la industria, las pymes que tienen menos de 200 empleados, son las que generan el 66% de trabajo privado, y si la cargamos con mayores impuestos y la cargamos con mayores costos de los servicios, si abrimos las importaciones, estamos sumando a los problemas viejos nuevos problemas, se profundiza la falta de competitividad e inmediatamente repercute en la caída de la actividad, en el desempleo. Un ejemplo muy claro es la industria textil, aunque he estado viendo el fin de semana que el Gobierno va a tomar medidas en ese sentido. Lo que yo veo muy positivo. Bueno, habrá que ver que realmente esas medidas se plasmen", agregó.

El vicegobernador admitió que existe algo de tensión entre el rol opositor que desde lo partidario tiene el gobierno provincial, y el acompañamiento a la gestión nacional que marca la lógica de la convivencia política. "Nosotros como gobierno tenemos responsabilidad de gobernar, y obviamente en algunos aspectos somos oposición, y tenemos la obligación también de marcar nuestras ideas", indicó.





El conflicto educativo

Al referirse al conflicto docente, Bahl señaló que hubiese sido "muy saludable" que el gobierno de Mauricio Macri convocara a la paritaria nacional docente. "Es más, en las reuniones del año pasado cuando yo veía que se anticipaba que el Gobierno iba a prescindir de las negociaciones de la paritaria nacional aduciendo que ellos no pagaban los sueldos, lo advertí. Dije que me parecía que no iba a ser positivo, porque siempre las negociaciones salariales tuvieron la paritaria nacional que marcaron un punto de referencia. A veces ese punto era el piso y en otros casos era el techo, pero era un punto de referencia y ordenaba un poco las negociaciones", apuntó.

También consideró: "Esto hubiera sido más necesario todavía cuando un Gobierno pretende mantener la cuota de inflación en un determinado nivel, entonces sí tiene que involucrarse necesariamente porque si no sucede de alguna manera lo que está pasando. Hay provincias ricas que van a tener clases y otras pobres que no van a tener clases; y eso no es bueno para el desarrollo del país, no es bueno para nuestros chicos, no es bueno para la educación pública. Así que, bueno, el gobierno nacional no tuvo esa postura y las cosas se han ido complicando en la mayoría de las provincias del país. Yo creo que hay que seguir dialogando, hay que seguir trabajando para seguir buscando un punto de convergencia y ponernos de acuerdo. Solamente a través del diálogo vamos a lograr superar este proceso", auguró de igual modo.





El peronismo

Bahl se refirió a cómo observa el peronismo la relación política del gobernador Gustavo Bordet y el Presidente Macri.

—¿Existe una demanda política del peronismo o de los entrerrianos al gobierno provincial de que se ponga más firme frente a la Nación; o es solamente un argumento de la interna del oficialismo?.

—Yo sinceramente no he estado en reuniones donde se haya manifestado, para nada. Aparte hay que tener en cuenta que hay una responsabilidad de gobernar que, en esta situación, hay que cuidar mucho. A veces desde afuera se hacen otros planteos. Pero hay que estar en el lugar, ahí está el gobernador para tomar determinadas decisiones, y yo no veo que exista esa demanda; al menos con la mayoría de compañeros que yo hablo todos los días no, no está para nada. Lo manifestarán algunos, no de manera tan concreta como para que sea una corriente (de pensamiento)", agregó.

"Por más que haya oposición en determinadas cuestiones, tiene que mantenerse el buen diálogo, una actitud positiva. El Presidente es el presidente de todos los argentinos (...) a las discusiones políticas démosla en el marco que debemos darla, no podemos mezclar lo institucional, las responsabilidades de Gobierno con cuestiones de una interna o cuestiones de un par de semanas de elecciones", aconsejó.





La discusión política

Para Bahl el "ámbito adecuado" de la discusión política son las elecciones primarias de agosto. "Es es el momento donde todos los que quieran expresarse, todos los que quieran ser candidatos, todos los que tengan ideas para aportar las puedan desarrollar durante toda su campaña, poniendo a consideración de los entrerrianos las correcciones que ellos interpretan que se deben efectuar".

Bahl no teme que el hecho de poner en debate la relación Nación-Provincia le genere problemas a Bordet. "El gobernador se va hacer cargo de lo que le corresponde, pero si se expresan otras opiniones estarán en el marco del derecho de opinión, porque tiene que haber diversidad y cada uno se hace cargo de lo que dice. Eso tiene que ser así, no hay que tenerle miedo a las elecciones, porque la gente es la responsable y cuando uno intenta que la gente lo reconozca, lo valorice y lo vote tiene que tener en cuenta que tiene que ir con ideas propositivas, porque con consignas solamente no se llega a ningún lado", apuntó finalmente.