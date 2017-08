Bahillo: "El peronismo le devolverá a la gente la esperanza de vivir mejor"

En su visita a la localidad de Caseros, en el departamento Uruguay, el precandidato a Diputado Nacional, Juan José Bahillo, afirmó que el peronismo es "la alternativa que le devolverá a la gente la esperanza de vivir mejor". El exintendente de Gualeguaychú acompañó al gobernador, Gustavo Bordet , en un encuentro con militantes de esa localidad.





En un encuentro con dirigentes y militantes de Caseros, el candidato de la lista N° 2, Somos Entre Ríos, ratificó su misión en la legislatura nacional: "Vamos a fortalecer y apuntalar el desarrollo y el crecimiento de Entre Ríos. Tenemos una provincia maravillosa, con un futuro prometedor y una diversidad en su actividad económica que debemos aprovechar. Estas condiciones para crecer, involucran a miles de familias", expresó Bahillo.





"El gobierno de Bordet está trabajando es ese sentido", afirmó Bahillo. "Pero debemos profundizar ese desarrollo". Y agregó: "La militancia es imprescindible para compartir con el vecino todo lo bueno que estamos haciendo".





Bahillo también hizo referencia a la coyuntura del país: "La suerte de la provincia no es independiente de la suerte del país: si al país le va mal, nos va mal a todos. Si sigue bajando el poder adquisitivo de la gente, si decrece la actividad industrial, si los comerciantes cada vez venden menos, si las pymes tienen problemas para pagar los sueldos y si a los prestadores turísticos les va cada vez peor, como acaba de suceder en las termas de Basabilbaso, la situación se complica", detalló.





"Muchos vecinos están enojados y desilusionados porque tenían expectativas de un cambio positivo que no ocurrió. Por el contrario, su situación personal empeoró y aparecieron dos preocupaciones que antes no estaban: la incertidumbre de no llegar a fin de mes y el temor a perder el trabajo".





Finalmente, Bahillo instó a los dirigentes y militantes a "reflexionar juntos con el vecino" y sostuvo que "para revertir esta situación, es necesario confiar en nuestra alternativa. La manera de recuperar la esperanza a través de las políticas que garantiza el peronismo. Es la única manera de empezar a revertir esto" finalizó.