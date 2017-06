Autoridades locales y nacionales inauguraron Tecnópolis Federal en Paraná

Estuvieron también el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, y el intendente de Santa Fe, José Corral, junto a los ministros, legisladores y funcionarios provinciales y nacionales, entre otras autoridades.



"Es una inmensa alegría para los entrerrianos recibir la muestra de Tecnópolis porque, más allá de lo que intrínsicamente significa la feria, implica sumergirnos al mundo apasionante de la innovación, la ciencia y de la tecnología. Significa que miles de chicos de nuestras escuelas entrerrianas verán los contenidos aúlicos que tienen en sus materias diarias", expresó Bordet al hacer uso de la palabra en el acto.



453146 (1).jpg Foto UNO / Juan Manuel Hernandez

Dijo que "esto dispara la maravillosa aventura del conocimiento. Entusiasma, genera potencialidades en nuestros niños. Es una oportunidad magnífica que tenemos todos los entrerrianos. Los niños y los que nos somos tan niños también para disfrutar esta muestra federal".



Agradeció al gobierno nacional, "fundamentalmente al ministro de Cultura, por haber tenido la deferencia de elegir las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, integradas más que nunca por este túnel que también forma parte de la innovación" de hace 50 años y con el "esfuerzo de las dos provincias". Hizo mención a puente anunciado desde el gobierno nacional "para unir las dos provincias, las dos ciudades".



"Agradezco el hecho de poder estar aquí esta mañana en Paraná que nos llena de esperanza y nos alienta a seguir trabajando e ir encontrando objetivos comunes porque de ahí nacerá el progreso, el desarrollo, la generación de empleo y el gran futuro para nuestra patria, provincia y ciudades", concluyó. Dijo que "esto dispara la maravillosa aventura del conocimiento. Entusiasma, genera potencialidades en nuestros niños. Es una oportunidad magnífica que tenemos todos los entrerrianos. Los niños y los que nos somos tan niños también para disfrutar esta muestra federal".Agradeció al gobierno nacional, "fundamentalmente al ministro de Cultura, por haber tenido la deferencia de elegir las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, integradas más que nunca por este túnel que también forma parte de la innovación" de hace 50 años y con el "esfuerzo de las dos provincias". Hizo mención a puente anunciado desde el gobierno nacional "para unir las dos provincias, las dos ciudades"."Agradezco el hecho de poder estar aquí esta mañana en Paraná que nos llena de esperanza y nos alienta a seguir trabajando e ir encontrando objetivos comunes porque de ahí nacerá el progreso, el desarrollo, la generación de empleo y el gran futuro para nuestra patria, provincia y ciudades", concluyó.





453149.jpg





Espacio de la provincia



Por su parte, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Luisina Pocay, destacó "la posibilidad que brindó el gobierno entrerriano a emprendedores, empresas e instituciones tecnológicas provinciales de mostrar lo que se hace como así también en materia de divulgación y formación científica con la capacitación de 200 jóvenes entrerrianos".



Respecto al stand provincial en Tecnópolis, Pocay remarcó: "Es un espacio que pone en valor lo que se hace porque visibiliza el recurso humano altamente calificado con que cuenta la provincia, como así los centros de formación y las empresas de base tecnológica que tiene Entre Ríos".





453155.jpg Foto UNO / Juan Manuel Hernandez





Trabajo en equipo



Por su parte, Frigerio dijo que "cuando tomamos la decisión de hacer alguna política pública que tenga impacto en alguna provincia o en algún municipio jamás, en ningún momento, nos fijamos en el color de la camiseta partidaria que tiene el que circunstancialmente gobierna una provincia o un municipio. Y esto es una prueba de eso porque estamos trayendo Tecnópolis a dos provincias y ciudades de signos políticos distintos".



Y agregó:"Damos una muestra más de aquello que le apasiona al presidente que es el trabajo en equipo, quizás es más difícil y demanda más energía pero es la única manera que tenemos los argentinos de concretar lo que nos proponemos".



"No hay forma de resolver los problemas concretos de la gente si no es trabajando en equipo, deponiendo los intereses personales, partidarios y anteponiendo los intereses de la gente. Así estaremos a la altura de lo que demanda la gente", afirmó Frigerio.



En tanto, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, sostuvo que se encaró este desafío de Tecnópolis Federal en dos lugares en forma simultánea para llegar a más gente. "Si algo está bien hecho hay que mejorarlo, no destruirlo sino intentar superarlo y trabajar en equipo. Hoy eso es mérito de ambas provincias y ambas ciudades capitales. El trabajo en equipo siempre lleva a un resultado mejor", concluyó Lombardi.