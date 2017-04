Aún no vacunan contra la gripe a los niños menores de 2 años

Entre los grupos que deben inmunizarse contra la gripe están contemplados los menores de entre 6 meses y 2 años. Sin embargo, hasta ayer no había disponibilidad de vacunas para esta franja etaria en los organismos públicos de la provincia, ya que no estaban incluidas en la primera partida que recibió el Ministerio de Salud de Entre Ríos a principios de marzo. Al respecto, el titular de la cartera, Ariel de la Rosa, comentó a UNO: "El tema se soluciona con media dosis, como se está haciendo ahora. En el segundo envío a la provincia van a mandar dosis pediátricas".





Consultada sobre el tema, la responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Albana Gavini, aseguró que finalmente ayer llegaron las vacunas para chicos menores de 2 años, aunque no brindó mayores precisiones acerca de cuándo estarán disponibles en los efectores de salud, entre ellos el hospital materno infantil San Roque, donde las consultas son constantes.





Hasta ahora, en el nosocomio público que atiende a pacientes infantiles de toda la provincia solo vacunan a adultos, entre los cuales se cuentan a las embarazadas y al personal que se desempeña laboralmente en el lugar, y también a niños a partir de los 3 años. Al respecto Florencia, una de las trabajadoras del vacunatorio del San Roque, comentó: "Este año han demorado un poco más en llegar las dosis para los más chicos, y hay mucha demanda. Ahora estamos vacunando unos 100 casos por día, pero solo a nenes mayores a 3 años".





La mujer afirmó que no sabían cuándo pueden empezar a inmunizar a los más pequeños, en tanto que el director del hospital San Roque, Walter Luchetti, dijo que la información que manejan es que las dosis podrían estar a disposición en los próximos días para empezar a aplicarlas a este grupo poblacional. "Ahora tenemos todavía dosis para adultos, no quedan muchas, pero todavía hay", refirió.





Por su parte, el jefe de la Guardia Central del hospital, Hugo Vainstein, señaló que este es el tiempo propicio para la inoculación contra la gripe, y manifestó que no se registraron aún consultas masivas por resfríos, gripes y demás afecciones respiratorias habituales en esta época del año. "No hay tantos casos como estamos esperando; esa oleada no ha llegado", sostuvo.





Ayer, con un notable descenso de la temperatura en la región, los riesgos de contagio de este tipo de enfermedades estacionales pueden incrementarse.





Acerca de los cuidados que se deben tener con los chicos –que junto con los adultos mayores son las poblaciones más vulnerables frente a los cambios de tiempo– Vainstein, recomendó: "Para que los chicos no se enfermen en esta época hay que tomar recaudos, fundamentalmente con los cambios bruscos de temperatura y no exponerlos al humo del cigarrillo. Para evitar contagios hay que lavarse las manos con frecuencia. Y hay que priorizar la lactancia materna en los bebés, que trasmite los anticuerpos necesarios".





Desde el Ministerio de Salud de la Nación aconsejan otras medidas que ayudan a prevenir la influenza, además de la vacuna, como por ejemplo cubrirse la boca y la nariz con el brazo al toser o estornudar, no llevarse las manos a la nariz, los ojos o la boca luego de tocar otras superficies, mantener los ambientes limpios y ventilados. Asimismo, consultar al médico en caso de tener síntomas tales como fiebre mayor a 38º, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular o dificultad para respirar.









***

Principal causa de consultas e internaciones



Si bien el jefe de la Guardia Central del San Roque, Hugo Vainstein, afirmó que todavía no se incrementaron de manera considerable las consultas por las afecciones respiratorias, el director del nosocomio, Walter Luchetti, aclaró que en la actualidad son la causa principal por la que se atienden los niños, y en segundo término ubicó a la gastroenterocolitis. "Entre las enfermedades respiratorias se incluyen los resfríos comunes, la bronquitis, la bronquiolitis y otras afecciones inherentes a las vías respiratorias", comentó al respecto.



En el Boletín Epidemiológico de la Dirección de Epidemiología de la provincia, señalan: "En la Argentina la principal causa de consulta e internación es la enfermedad respiratoria en todas las edades, aunque afectan especialmente a los menores de 5 años y a las personas de 65 años y más". En tanto, refieren que en Entre Ríos, según datos del Departamento de Bioestadística, los problemas respiratorios constituyen una de las principales causas de ingreso en los hospitales públicos y en particular en el grupo de edad de menores de 5 años. "Representan la cuarta causa de muerte en la población general y en menores de 5 años", informaron. Las infecciones del aparato respiratorio son causadas por virus como por bacterias que tienen una evolución menor a 15 días. "Las enfermedades respiratorias presentan un comportamiento estacional. Es durante los meses de invierno cuando ocurre el mayor número de casos. En los niños menores de 5 años las infecciones virales representan la mayor proporción de infecciones respiratorias bajas y es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) el principal responsable de las mismas", destacaron.













***

La campaña para toda la provincia









Desde el Ministerio de Salud de la Provincia señalaron que en la programación de la campaña de vacunación antigripal 2017, que comenzó en marzo y se extenderá hasta agosto, se prevén las dosis suficientes para todos los entrerrianos contemplados en los grupos de riesgo. Para ello se dispuso la provisión de 222.571 dosis (de las cuales 66.432 son pediátricas y las restantes 155.139 son para adultos), con las que se garantiza su disponibilidad en los 357 vacunatorios de Entre Ríos.

Quienes tengan entre 2 y 65 años y sufran alguna enfermedad que implica una condición de riesgo deben acudir a los vacunatorios con la prescripción médica donde se indique la patología que tienen para recibir gratuitamente la dosis.