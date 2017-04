Aumenta un 40% la garrafa de gas, con fuerte impacto social

El costo del gas envasado siempre fue más caro que el de red. Este último, se conoció, sufrirá aumentos este mes y en octubre. Pero con las garrafas no había precisiones hasta ayer. Una resolución nacional generó el incremento del costo de este suministro clave para los sectores más humildes y para aquellos barrios en donde el fluido no llega a través de un caño.





En Paraná, como en otras ciudades de la provincia, para una misma garrafa hay por lo menos tres precios diferentes. Hasta ayer, en las grandes distribuidoras, la de 10 kilogramos, la más barata, costaba 100 pesos en promedio. El problema es que hay que ir a buscarlas a las plantas y quedan relativamente lejos: hay quienes van en moto y hasta en bicicleta con el fin de poder ahorrar dinero.





El otro precio es el que venden los distribuidores minoristas, que cumplen una función: compran en las grandes empresas y luego las ofrecen en sus barrios. Están más cerca de cada casa, y ayer la misma garrafa de 10 kilogramos en sus locales costaba entre 140 y 160 pesos.





El tercer precio es aquel que uno paga para que le lleven la garrafa a su casa: el delivery. Por los mismos kilogramos hay que pagar entre 160 y 180 pesos.





Estos precios ya son viejos. Algunas plantas, como hay paro, no van a trabajar hoy. Sin embargo, distribuidores de los barrios de Paraná confirmaron a UNO una noticia nacional: los aumentos se harán efectivos y subirá hasta 40 pesos aquella garrafa que hasta ayer costaba 100. Cierto es que ayer, cuando comenzó a circular la noticia, muchos de estos comerciantes reunieron dinero y fueron a comprar todo lo que pudieron a las grandes empresas.





Estos precios varían según el minorista. De todos modos barajaban que enviar al hogar una garrafa llegará a costar la semana próxima entre 200 pesos y 220, esto si se traslada tal cual el precio al cliente.





La temporada del gas envasado comienza en estas fechas con los primeros fríos. Hasta la semana pasada los minoristas vendieron muy poco, alguno no más de cuatro o cinco garrafas diarias. El justificativo fue siempre el mismo: hay poca plata y la gente se cuida más. En eso también coincidieron. El cliente trata de no usar el calefón ni el horno. "Se cuidan. En lugar de bañarse en 15 minutos lo hacen en cinco", dijo uno de los repartidores, que como los demás pidió que no se lo nombre. "Es que después nos hacen problemas", agregó. La garrafa de 15 kilogramos tiende a desaparecer porque su peso cansa y daña la espalda del trabajador; ya casi no se vende. El tubo de 45 kilogramos costaba hasta ayer 880 pesos. A muchos les llega a durar tres o cuatro meses, pero con un buen calefactor el consumo es mucho mayor. Todavía no había certezas del precio que tendrá con el incremento.













***

La resolución y los subsidios













La resolución de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos aclaró cuáles son los nuevos precios y actualizó los costos máximos de referencia para los productores de butano y propano de uso doméstico con destino a garrafas de 10, 12 y 15 kilos, y para garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de esos mismos volúmenes para los fraccionadores, distribuidores y comercios. Esto lo hizo en función de las modificaciones que experimentaron las variables que intervienen en la formación de los costos. Se desprende de esa información oficial que el incremento de la garrafa rondará el 40%.

Además, dice la resolución: "Se mantiene el esquema de subsidio a la demanda y continuará sin cambios el precio final de la garrafa de 10 kilos para los beneficiarios del Programa Hogar, que resulta en 20 pesos con IVA incluido". Esto implica un aumento en el aporte del Estado nacional para evitar que los sectores más vulnerables deban afrontar los mayores costos.