Atropellos, cruces y audio viral en María Luisa por loteo millonario

Las miles de reproducciones que tuvo un audio donde se escucha a Luis Schönfeld –presidente de la junta de gobierno de Aldea María Luisa–, propinarle un rosario de insultos al empresario Fernando Huck, desató la polémica sobre la manera en que se desarrollan los proyectos urbanistas en las localidades de la provincia. Después de ese intercambio, siguieron los cruces.

"Explotó todo por el audio, pero es un problema de larga data. Este muchacho quiere bajar una calle. Es correr su banquina, bajarla medio metro para tapar el zanjón que divide su loteo con otro, que sus calles emboquen directamente y no hacer alcantarillas ni una calle lateral", relató Schönfeld. Cierto fue que el jueves 16 trascendió el audio de una conversación que mantuvieron los dos hombres y fueron tantos los insultos propinados por el presidente de la junta de gobierno que las reproducciones en los distintos portales superaron ampliamente la cantidad de habitantes de María Luisa, localidad en la que viven 2.500 personas.

Según contó Schönfeld, el intercambio continuó durante esta semana y aún no está resuelto. Al parecer, dijo, había un zanjón que permite que el agua de la lluvia escurra, tome al costado de la ruta y termine en un arroyo. Es una cuenca en donde desemboca un torrente que se junta en más de 600 hectáreas de campo.

"Él trabajó dentro de su terreno y como las calles dan en el zanjón quiere taparlo y abrirlo frente a otro loteo y usar la calle de canal. No puede tapar nada. Esto ya empezó mal cuando compró el terreno donde había una arboleda y lo desmontó. Nadie dijo nada. Debe hacer tres o cuatro años que es dueño de ese terreno", sostuvo Schönfeld, y agregó que el empresario empezó a trabajar en la zona sin autorización.

Según contó, hubo varias idas y vueltas previo a aquella comunicación famosa. Incluso manifestó que desde la junta de gobierno hicieron presentaciones policiales por la intervención en cauces naturales que pueden generar inundaciones. Además, a distintas áreas de gobierno solicitaron que no se autoricen más loteos en María Luisa por los inconvenientes que les generan. Asimismo hubo hasta un grupo de vecinos autoconvocados donde pidieron, en febrero, que la junta de gobierno les dé una solución, ya que hay familias que se ven afectadas cuando llueve y que viven, según dijo, frente al loteo del urbanista.

"Por eso ese jueves estalló todo", sostuvo, y agregó que el domingo a la siesta recibió otra comunicación de Huck, donde le dijo que el audio viralizado "va por un camino que es imposible de predecir" –según el testimonio de Schönfeld– y además dijo que la cosa no quedó ahí: el lunes tuvieron un encuentro en la oficina de la junta de gobierno. "Entró sin pedir permiso y con el guardaespaldas parado en la puerta", relató Schönfeld, y continuó: "Quería empezar a hablar y le dije que solo le pedía disculpas por los exabruptos y que a su emprendimiento en la Aldea lo iba a tener que manejar directamente con la Dirección de Juntas de Gobierno". Schönfeld agradeció el apoyo recibido por ese organismo y contó cómo continuó ese momento. "Se me tiró encima y me quería dar un abrazo. Me dio la mano y yo le di la mano porque soy un tipo respetuoso, no soy famoso por esto (con relación al audio)". Y luego habló de cómo el empresario salió del pueblo, del comentario de la gente y de la preocupación que tiene con cierto temor por él y por su familia ante todo lo sucedido. "Lo que se viralizó es lo que piensa el 99% de la gente que conoce a este hombre. Tuve impotencia porque las juntas de gobierno no somos nadie, no tenemos personería jurídica, no podemos pedir que corten el pasto ni evitar que tiren un pozo negro a mitad de la calle; no tenemos autonomía", sostuvo.

Según las palabras de Schönfeld, el terreno en cuestión está constituido por 10 manzanas de 25 parcelas cada una, lo que da un total de 250 lotes y a 400.000 pesos cada uno, da como resultado 100 millones de pesos. "Me pregunto: ¿Los entes recaudadores provinciales y nacionales saben las cifras que se manejan en los loteos o esto se hará con monotributo? Ese loteo tiene cinco kilómetros de calle, en ponerle servicios, el privado le transfiere al Estado provincial 25 millones de pesos en obras", y las detalló: cordón cuneta, columnas de luz, gas, cloacas y asfalto. "La infraestructura la tiene que hacer gratis el Estado, es el que luego se tiene que hacer cargo y eso en el circuito cerrado del loteo. Si agregás 250 casas con cloacas, tenés que ampliar todo lo que tenemos en el pueblo", dijo, y agregó: "Para que María Luisa amortice esos 25 millones de pesos en obras civiles le lleva 23 años. Es que por coparticipación le tocan 89.000 pesos por mes. Esa cantidad de tiempo es sin comprar nada para otra parte del pueblo".

Por todo lo relatado, al parecer, la relación entre el empresario y la junta de gobierno, en principio, continuará conflictiva a no ser que lleguen a un acuerdo por cómo encarar este tipo de proyectos.

"Este hombre se cree que le hace un bien a María Luisa, la Aldea va a cumplir 130 años y en todo este tiempo, sin Huck y sin los loteadores, seguimos avanzando como pueblo", destacó, y sostuvo que las juntas de la provincia deberían tener un mayor apoyo, aunque resaltó el que recibió ante este hecho puntual, y manifestó que debería haber leyes que las resguarden. "Es que si no, manejan la vida de la gente como quieren", dijo.