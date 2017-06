Aprobaron dos proyectos de ley sobre violencia de género en el Senado

El primero propone "crear una ayuda económica destinada a las mujeres que como consecuencia de situaciones de violencia de género en el ámbito convivencial carezcan de recursos económicos para subsistir e independizarse del agresor", señaló Kunath y agregó: "El otro proyecto tiene como "objeto establecer un mecanismo de prevención para aquellos casos donde un agente de alguna fuerza de seguridad sea denunciado como presunto autor de un hecho de violencia de género o familiar y de acción a través de la quita del arma reglamentaria. El mismo comprende también a los miembros de las Fuerzas Armadas y del Servicio Penitenciario Federal".













Reparación a mujeres en situación de violencia





Según explicó Kunath la iniciativa dispone "la creación de una ayuda económica especialmente destinado a mujeres en situación de violencia en el ámbito convivencial y de un programa como complemento necesario del beneficio económico que tendrá por fin principal el de la formación en diversos oficios y la capacitación de las mujeres para dotarlas de aquellas herramientas y recursos que les permitan insertarse de manera competitiva en el mercado laboral".









"Lo que nosotros pretendemos es claramente apuntar a la independencia económica de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, ya que claramente si no existe la independencia económica, no hay un proyecto de vida posible y no hay tampoco posibilidades de salir de esta situación de vulneración de sus derechos".









"Este proyecto se ha trabajado de manera muy responsable, fijando requisitos y recaudos y con esto creemos que venimos a contribuir para que estas personas que están pasando por una difícil situación tengan por parte del Estado una contención que sea limitada en el tiempo pero que les garantice salir de este tipo de situaciones de vulneración de sus derechos", expresó la legisladora entrerriana.

















Prevención y acción en las fuerzas de seguridad





El proyecto dispone incorporar en el artículo 11 de la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer el desarrollo de un plan de acción, que incluya exámenes psicofísicos, el seguimiento psicológico y medidas de prevención, para aquellos agentes de las distintas fuerza denunciados por violencia contra las mujeres e incorporar el artículo 27 bis que "en los casos en que el presunto agresor sea agente de alguna fuerza policial o de seguridad, de las Fuerzas Armadas o del Sistema Penitenciario Federal el juez deberá, en forma urgente, poner el hecho en conocimiento del órgano del cual depende y deberá, asimismo, ordenar el inmediato retiro del arma de dotación del agente denunciado por el plazo que éste determine."









Este punto se incorporará asimismo como artículo 7 bis a la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar. Esta iniciativa, indicó Kunath, "se enmarca, por un lado, en las iniciativas relacionadas a la protección de víctimas de violencia que denuncian los hechos y que se encuentran en un estado de especial vulnerabilidad, tales como las que hemos presentado para agravar las penas en caso de inclumplimiento de resoluciones judiciales en denuncias por violencia de género y/o familiar y la que propone impedir la suspensión del juicio a prueba en delitos de esta índole; y por el otro, en las relacionadas con la concientización del uso responsable de las armas en la prevención de la violencia, como las de prórroga del Programa Nacional de Desarme que ya es ley y la que establece su permanencia en el tiempo que ya tiene media sanción del Senado", señaló la legisladora entrerriana, quien destacó además la aprobación en la Cámara Alta de otras iniciativas como el proyecto de Ley de reparación económica a niños y niñas cuya madre haya sido víctima de femicidio ; el de privación de la responsabilidad parental al femicida; y el que crea una pensión económica para víctimas de trata.









Dos proyectos de ley de la senadora nacional Sigrid Kunath obtuvieron hoy media sanción de la Cámara Alta, los cuales "tienen relación con distintas etapas del abordaje de la violencia de género como son la prevención, la atención en la urgencia y la reparación para mujeres en situación de violencia", detalló la legisladora entrerriana.