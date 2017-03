Alzheimer: una enfermedad que afecta al paciente y a su familia

En Argentina hay alrededor de 500.000 personas que padecen Alzheimer, una enfermedad degenerativa, progresiva e irreversible que afecta a personas mayores. Si bien en la provincia no hay estadísticas certeras, los profesionales de la salud estiman que hay una cantidad importante de casos, que se condice con la media nacional, y afirman que se trata de una problemática que requiere cada vez más especialización para un adecuado abordaje interdisciplinario.









"Dentro de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la que aparece con mayor prevalencia dentro de los adultos mayores y por esto hoy en día se la considera una epidemia. Se trata de una patología que está muy relacionada con la edad y cuanto más años tiene una persona más probabilidades tiene de adquirirla", señaló a UNO el médico gerontólogo Esteban Sartore, quien el jueves brindará una charla sobre esta dolencia. La actividad está organizada por el Departamento de Adultos Mayores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. La misma, con acceso libre y gratuito, será a las 16.30 en el Salón del Consejo General de Educación CGE ), situado en Córdoba y Laprida, en Paraná, y está dirigida a personas de edad, familiares, estudiantes y profesionales vinculados a la temática, como médicos, técnicos en Gerontología , profesores de Educación Física, psicólogos, cuidadores domiciliarios, entre otros.









En referencia a qué produce esta enfermedad, Sartore sostuvo: "Tiene que ver con un componente genético pero al día de hoy no se sabe con exactitud qué la provoca. Sí se conocen factores de riesgo que exacerban esta patología, como lo son el consumo excesivo de alcohol, el cigarrillo, el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso, el aumento del colesterol, entre otros".









Uno de los primeros síntomas que se advierten es una pérdida de memoria y esto va llevando a trastornos cognitivos y dificultando que el adulto mayor viva solo.









"Lo primero que se altera es la memoria reciente; es lo que se conoce como una desorientación temporo-espacial: el paciente no sabe en qué lugar está, se pierde, no conoce tiempo y fecha. Luego aparece un trastorno del lenguaje denominado afasia. En las etapas iniciales la persona afectada lo va percibiendo y esto generalmente va acompañado por una depresión, ya que se rehúsa a tener interacción social por la incomodidad de querer expresar algo y no poder hacerlo porque ha ido perdiendo su lenguaje", explicó el médico, y afirmó que a medida que va avanzando la enfermedad se va perdiendo la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, como peinarse o higienizarse. "Esto conlleva a que los adultos mayores deban tener, según la etapa, un cuidador domiciliario, un asistente gerontológico y en algunos casos lleguen a la institucionalización", dijo.









La complejidad de la situación cuando se presentan los primeros síntomas lleva, en muchos casos, a la negación familiar, y esta es otra cuestión que debe trabajarse al diagnosticarse la enfermedad. Sobre este punto, manifestó: "Cuando abordamos el diagnóstico propio de la enfermedad aparece un maremágnum en la familia. Al Alzheimer se lo conoce como la enfermedad de los dos pacientes: afecta a la persona que la padece y también al cuidador principal, que en algunos casos es un hijo o el esposo de la persona afectada. Se trata de una situación en la cual este adulto mayor requiere cuidados y asistencia permanentes y conlleva a un agotamiento del cuidador principal y aparece el síndrome del Bournot o cabeza quemada de ese cuidador".









***

Atención profesional









"La Argentina es el segundo país con mayor población envejecida de Latinoamérica, después de Cuba. Entonces es importante que podamos capacitarnos y saber cómo abordar esta patología y a los pacientes, trabajando en conjunto", explicó Esteban Sartore, a la vez que recordó: "Al día de hoy no existe cura para esta enfermedad y se la debe abordar desde la interdisciplina. Tanto con el médico gerontólogo, el neurólogo, el psiquiatra, el terapista ocupacional, los quinesiólogos y los trabajadores sociales. En la actualidad hay medicación que se da para la parte neurológica, que lo que trata es la sintomatología, pero no cura la patología".









Sobre qué posibilidades existen de mejorar la calidad de vida del paciente, el profesional resaltó la importancia de abordar la temática con talleres que trabajen con la memoria, o de pintura o manualidades, que generan un estímulo cognitivo para los adultos mayores y logran hacer más lentas las fases de la patología, que son tres: inicial, media y final. "En las mismas pueden demandar entre ocho y 14 años en manifestarse toda la sintomatología", dijo por último.













***

Invitación a la charla sobre el tema en el CGE