Alvear cortó la ruta 11 en reclamo de obras y con críticas a las autoridades

Unos 80 vecinos de Puerto General Alvear, en el Departamento Diamante, se manifestaron el sábado con un corte parcial en la ruta provincial 11 en reclamo de una serie de demandas larga data dirigidas a la presidenta de la Junta de Gobierno, Marina Meccia. La protesta que se desarrolló entre las 15 y las 17.30 visibilizó el malestar de la comunidad por la falta de mantenimientos de caminos vecinales, el déficit en materia de luminarias para zonas estratégicas, el estado de la red de se manifestaron el sábado con un corte parcial en la ruta provincial 11 en reclamo de una serie de demandas larga data dirigidas a la presidenta de la Junta de Gobierno, Marina Meccia. La protesta que se desarrolló entre las 15 y las 17.30 visibilizó el malestar de la comunidad por la falta de mantenimientos de caminos vecinales, el déficit en materia de luminarias para zonas estratégicas, el estado de la red de agua potable que no alcanza a abastecer a toda la población y la supuesta contaminación del vital elemento, sumado a la denuncia del funcionamiento de la sala médica donde el único profesional atiende una o dos veces por semana. Estos fueron los principales puntos planteados por los vecinos, quienes exhibieron pancartas con las siguientes leyendas: "Por un Alvear mejor", "La costa es ribera; no se venda", "¿Y el agua potable?", "No nos dejes sin cancha de fútbol" y "Queremos que se vaya la presi", fueron algunos de mensajes que resumieron el enojo de los habitantes del pequeño paraje que tiene alrededor de 800 habitantes.









Una de las manifestantes dijo en comunicación con UNO que es necesario encontrar un canal de diálogo con la máxima autoridad del lugar. "Estamos cansados de pedirles que nos atienda. Ella empieza a los gritos y no nos escucha". La que habla es Marcela Kapp, quien no ahorró críticas para la presidenta de la Junta que en diciembre de 2015 asumió su segundo mandato consecutivo. La mujer enumeró todos los problemas que preocupan a la comunidad, y que hasta al momento no fueron atendidos. "Alvear tiene calles de broza y de tierras, todas en mal estado. De hecho, en la protesta del sábado hubo gente que no pudo llegar hasta la ruta por la dificultad que ello representaba", aseguró. Una de las necesidades más urgentes -apuntó Kapp- radica en la optimización del servicio de luminarias. Según su testimonio, el mayor déficit aparece en el corredor costero y e incluso en sectores sin iluminación se produjeron algunos accidentes de tránsito. "Hace poco una camioneta se dio vuelta, con la salvedad de que el conductor conducía a 40 kilómetros por hora y no estaba alcoholizado", remarcó.









El planteo de los lugareños también apunta a las condiciones edilicias de algunos espacios verdes y también dejó emerger el conflicto suscitado por una cancha de fútbol que habitualmente utiliza para jugar y entrenar un equipo de jóvenes. "La plaza de Alvear no tiene juegos, no hay nada, es solo un espacio verde, con una estatua que no se sabe de quién es. En la actualidad el pasto llega hasta la rodilla de una persona", describió, y enseguida se refirió a la controversia por el terreno donde algunos deportistas amateurs despuntan el vicio por el fútbol. "Es un espacio público y la presidenta de la Junta de Gobierno les niega a los muchachos que jueguen a la pelota. Hace poco tiempo se organizó un campeonato de fútbol y ella no lo quiso prestar porque pretendía que lo recaudado sea para ella. Con lo que juntaron, los jugadores se pudieron comprar un tractorcito", argumentó Kapp.









Según trascendidos, la jefa política de Alvear tendría la intención de impulsar en ese predio un proyecto que consiste en la construcción de un polideportivo y un complejo de piletas.













***

Agua potable









Uno de los reclamos más escuchados durante el corte en la ruta provincial 11 estuvo centrado en que el agua potable llegue a todos los vecinos de General Alvear. Se trata de una de las mayores necesidades, teniendo en cuenta que actualmente se abastece solamente a una parte de la comunidad. "Hace pocos meses el agua se hizo analizar en la Dirección de Bromatología y se pudo determinar que no es apta para el consumo humano. La Junta de Gobierno no ha hecho el control de tanques y de desagües pluviales", subrayó.









La atención primaria de la salud y el camino de acceso son otras de las preocupaciones de los habitantes de Alvear. Desde la ruta provincial 11 deben transitar 10 kilómetros de tierra para entrar y salir del pueblo. Cuando llueve quedan incomunicados. El centro de salud de la localidad recibe un médico una o dos veces por semana. "No tenemos pediatra. Si pasa una urgencia tenemos que trasladarnos a Valle María o a Diamante", acotó. Los manifestantes pidieron que los reclamos sean escuchados y amenazaron con cortar la ruta con quema de cubiertas el próximo sábado 20, a partir de las 9, si no obtienen respuestas a sus reclamos por parte de las autoridades, a quien acusan de hacer uso discrecional de los recursos del pueblo.













***

Piden votar a sus autoridades









En la manifestación se puso en tela de juicio la legitimidad política de Marina Meccia, teniendo en cuenta que no habría sido elegida por el voto de los vecinos. "Nosotros queremos votar a nuestros representantes y a ella no la votamos", explicó Juan Jumilla, un enfermero que participó de la movilización espontánea. "Es como si un día te levantás, mirás arriba de un árbol y hay una vaca, y decís '¡caramba!, ¿quién la puso ahí'?, ¿cómo llegó ahí?'. Esto es igual, nosotros no la elegimos", sentenció en declaración a FM Eclipse. Haciendo una lectura de la misma situación indicó: "Sinceramente no sé quién la banca para poder tomarse las atribuciones que se toma".













***

La respuesta de Meccia



Marina Meccia cumple su segundo mandato en la Junta de Gobierno de Pueblo General Alvear. "Fui nombrada por el gobernador Gustavo Bordet , pero no nos permitieron la separación territorial de Aldea Spatzenkutter para que se pueda votar", aclaró respecto de la situación legal que impide elegir autoridades. Consultada por las demandas de la comunidad aclaró: "Los caminos dependen de Vialidad, el agua depende de Obras Sanitarias. Hacemos con los recursos que una Junta de Segunda recibe". Acerca de la polémica suscitada por la utilización de la cancha manifestó que se le pidió a los integrantes que al finalizar el torneo entregaran un balance, una propuesta que no aceptaron. Finalmente aseguró que su hija recibió amenazas de parte personas que protestaron en la ruta.













***

Audiencia con el gobernador



La titular de la Junta confirmó que hoy por la mañana será recibida por el gobernador Gustavo Bordet y por el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri. En la audiencia se abordará una amplia agenda de temas, aunque el eje estará puesto en el corte de ruta de vecinos en reclamo de obras pendientes y en la mejora de servicios esenciales para la comunidad. La jefa política de Alvear reconoció que el diputado provincial Juan Carlos Darrichón (FpV-Diamante) se solidarizó con su situación. "Me siento desbordada y tememos por lo que pueda pasar con mi hija", afirmó.