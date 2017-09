Alumnos de la ex-Comercio N° 1 hicieron intervención en la calle

Pasaron 41 años y desde el centro de estudiantes de la escuela Secundaria Nº 36 Justo José de Urquiza, de Paraná –la ex-Comercio Nº 1– quisieron rememorar esta fecha y rendir un homenaje a las víctimas. Se lo plantearon a las autoridades del establecimiento y, según comentaron a UNO, recibieron una tajante negativa. "No nos recibieron porque, según nos dijeron, no tenían tiempo de escucharnos, pero en la agenda de los directivos contaban con tres días libres. Reiteradamente presentamos un proyecto para hacer esta actividad dentro de la escuela, en conjunto con toda la institución, y se nos negó esta posibilidad, sin decirnos la causa. Por eso decidimos hacerla en la calle, para que los chicos sepan y vean que nosotros tenemos memoria, que luchamos por los derechos humanos", señaló Violeta Silva Almeida, la presidenta del centro de estudiantes.

En este marco, ayer hicieron una intervención artística en calle Urdinarrain, por donde ingresan habitualmente los alumnos a la escuela. Sin embargo, se encontraron con la puerta cerrada, ya que las autoridades definieron que los estudiantes entraran por avenida Ramírez y no tuviesen contacto con la actividad en la que pintaron la acera, aludiendo a la fecha recordada, a los derechos humanos y pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado.

El encuentro incluyó, además, lectura de poemas y música en vivo. Fue una jornada pacífica que inició a las 11 de la mañana para involucrar a los dos turnos, y se extendió por varias horas, con una concurrencia moderada de alumnos debido a que muchos no quisieron correr con una falta. "Nosotros faltamos a la escuela bajo amenazas de suspensión por parte de los directivos. A través de un comunicado expresaron que ellos no se hacían cargo de esta actividad, que era responsabilidad del centro de estudiantes", dijo por su parte Eva Beziner, la vicepresidenta de la agrupación, que junto a los demás miembros estuvieron acompañados en esta iniciativa por los centros de estudiantes de las escuelas Quirós y Neuquén, y por referentes de grupos de derechos humanos.

Además, estuvo presente Alberto Díaz, secretario de Prensa de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos ( Agmer ) filial Paraná, quien comentó: "Ni bien nos enteramos que los chicos iba a hacer esta actividad estuvimos con ellos, como lo hacemos con todos los centros de estudiantes que realizan estas iniciativas. Instamos a los equipos directivos a que apoyen estas actividades, pero lamentablemente acá han sucedido cuestiones en las que deberían tomar intervención autoridades de Educación. No hubo una comunicación certera de parte de la escuela y con la rectora no pudimos hablar. Sí lo hicimos con delegados de Agmer, y con la parte de conducción de la Provincia de las escuelas, pero no hemos tenido la respuesta que queríamos, ya que entendemos que este tipo de recordación y conmemoración hace que el crecimiento de los pueblos sea más perdurable y se cree conciencia. Lamentablemente este tipo de actitudes va en contar de eso".