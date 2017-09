Alumnos de la EET 1 irán a la feria más grande de Latinoamérica

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 1 General Francisco Ramírez, de Paraná, se preparan para participar en Mostratec, la feria de Ciencia y Tecnología más importante de Latinoamérica, que desde hace más de tres décadas impulsa la presentación de proyectos de investigación en diversas áreas del conocimiento, desarrollados por alumnos de nivel medio de educación técnica profesional de Brasil, el país anfitrión, y otras naciones del continente.









La megamuestra se llevará a cabo del 23 al 29 de octubre en Novo Hamburgo, una localidad situada a 44 kilómetros de Porto Alegre, adonde llegarán Agustín Gotte y Agustín José, quienes asisten a 7º año de la tecnicatura en Electrónica de la EET N° 1, junto a Baltasar Llobet y Martín Kanneman, los docentes tutores del proyecto que vienen perfeccionando desde 2015. "Se trata de un generador magnético inercial que comenzaron a desarrollar hace dos años, para lograr mayor eficiencia energética con costo cero. A partir de entonces, lo fueron mejorando y optimizando", contó a UNO Llobet.









Con este prototipo, fabricado principalmente con residuos electrónicos, como computadoras en desuso, televisores viejos, entre otros elementos, lograron obtener energía a costo cero y lo fueron mejorando, consiguiendo a través de una exhaustiva investigación propiedades más nuevas y modernas. Sobre las ventajas de este sistema, el docente explicó: "Además de que es gratis, es energía renovable y limpia. Se utilizan circuitos electrónicos que en la basura contaminan y de este modo se reaprovechan".









Con este proyecto ya obtuvieron numerosos premios y reconocimientos. Entre ellos, lograron una mención en la Feria de Ciencias que se llevó a cabo en La Pampa el primer año que lo presentaron, a partir de lo cual quedaron seleccionados para participar en un certamen en Colombia, al que finalmente no pudieron asistir porque no alcanzaron a reunir el dinero que demandaba el viaje. Y lo mismo les ocurrió cuando tuvieron la oportunidad de formar parte de un certamen en Perú y no llegaron a cubrir los costos de los pasajes y estadía.









No obstante, lejos de desanimarse, los estudiantes siguieron presentándose en diferentes ferias de la Argentina, como la 1ª Edición del Certamen de Innovación de Eficiencia Energética, en Esperanza, donde sacaron un segundo puesto; o en el 10° Campamento Científico de General Ramírez, que los habilitó para viajar a Brasil dentro de un mes, entre otras instancias. Y la semana pasada estuvieron en la Feria Departamental de Ciencias que se realizó en la escuela Secundaria N° 20 Rosario Vera Peñaloza de Oro Verde, se presentaron más de 120 trabajos y destacaron su proyecto, lo que los habilita a presentarse en la Feria Provincial que se realizará la primera semana de octubre en la plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en la capital entrerriana.









Luego de esa instancia finalmente prepararán las valijas para irse a Brasil durante una semana, a defender y mostrar su trabajo ante miles de personas de diferentes países, a intercambiar ideas con sus pares y con expertos, a enriquecer sus saberes mientras comparten experiencias con personas de otras culturas. Para llegar hasta allá están realizando un gran esfuerzo entre alumnos, padres y docentes: en la escuela están gestionando una ayuda económica y el jueves de la próxima semana venderán tortas fritas en la cantina de la estudiantina que se hará en la institución para que lo recaudado los posibilite achicar costos del viaje que deben emprender para estar presentes en Mostratec, representando a Paraná, a Entre Ríos y a la Argentina.













Innovar hacia un mundo más sustentable













Baltasar Llobet, el docente de Electrónica de la escuela de Educación Técnica (EET) Nº 1 General Francisco Ramírez, comentó que con el generador magnético los estudiantes que viajarán a Brasil en esta etapa experimental ya lograron notables resultados, consiguiendo cargar baterías de celulares sin costo alguno, y sueñan con avanzar hacia otras posibilidades. "Ahora trabajamos básicamente con materiales reciclados. Si pudiéramos fabricar el prototipo con materiales óptimos, haciendo una proyección rápida de los cálculos con esta tecnología que aporta cada aparatito podríamos estar iluminando una casa. Si a una vivienda se le puede suministrar este tipo de energía durante tres horas por noche, se podría lograr un ahorro energético importante", dijo, y afirmó: "Si lo multiplicamos por determinada cantidad de viviendas que existen en las ciudades, se achicarían notablemente los costos energéticos y esto por supuesto sería muy favorable para el planeta".



En referencia al trabajo innovador que llevan adelante los alumnos, señaló: "Como docentes, nos llena de orgullo estar siempre participando y acompañando a los estudiantes en estos desarrollos. Ellos son los que generan las ideas de los trabajos de investigación pero el objetivo es que ellos vayan llevando adelante su idea e investiguen, a partir de las herramientas que podemos aportarles".



En un contexto donde cobran impulso las energías renovables, que son limpias, sustentables, inagotables y con gran crecimiento competitivo, proyectos de este tipo generan gran interés. En este marco, la Muestra de Ciencia y Tecnología (Mostratec), organizada por la Fundación Liberato, plantea entre sus objetivos proporcionar la integración entre las instituciones de investigación educativa, y el medio empresarial, permitiendo el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. "A través de la Mostratec el estudiante desarrolla proyectos científicos, amplía sus contactos personales y puede participar en varios eventos nacionales e internacionales", expresan en su sitio oficial www.mostratec.com.br.



Cabe destacar que en este megamuestra cada año participan estudiantes de más de 20 países no solo de Latinoamérica, como Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, entre otros, sino también países de los demás continentes, como China, Paquistán, España, Francia, Italia, Dinamarca, Estados Unidos, por citar algunos.