Alumbrado Público repara unas 80 luminarias por día en Paraná

UNO: "El lugar en que asaltaron al remisero no cuenta con alumbrado público, y sumado a los altos pastizales, la visibilidad es prácticamente nula". Asimismo, aseguraron que hace al menos seis meses vienen pidiendo a la Municipalidad que coloquen luminarias en la zona. El lunes, cerca de las 21, asaltaron a un empleado de una empresa de remises en Paraná , lo golpearon con un fierro y hasta escuchó a uno de los malhechores gritarle a otro que lo matara. Fue a pocos metros de llegar a su vivienda, ubicada en calle Gobernador Tibiletti. Según dijeron los vecinos a: "El lugar en que asaltaron al remisero no cuenta con alumbrado público, y sumado a los altos pastizales, la visibilidad es prácticamente nula". Asimismo, aseguraron que hace al menos seis meses vienen pidiendo a la Municipalidad que coloquen luminarias en la zona.

Se trata de una demanda que se repite en diferentes barrios de la ciudad, en los que la oscuridad se adueña de los espacios públicos. Pero no solo la falta de obras de infraestructura genera esta situación: hay focos que se queman, se rompen por el uso o son destruidos a través de actos vandálicos.

Pablo Acosta, responsable de Alumbrado Público de la comuna, contó a UNO: "Calculamos que estamos haciendo una reparación de 80 luminarias por día, de las 36.000 que tenemos a cargo y que están dadas de alta por Enersa".

Para reparar las averías en cada zona desde esta área trabajan a diario con siete cuadrillas y hay una guardia permanente las 24 horas. Los operarios se ocupan además del mantenimiento de los semáforos y de la asistencia lumínica en eventos públicos.

Acosta comentó al respecto: "Si bien tenemos un solo turno, que es el horario habitual de las 6.30 a 12.30, seguimos trabajando con cuadrillas de tres o cuatro personas hasta las 15. Después se acoplan dos grupos más hasta las 19 y hay además una cuadrilla nocturna que se dedica más específicamente a la parte céntrica, donde las tareas se realizan en ese horario para no interrumpir el tránsito".

También las tormentas y otras inclemencias del tiempo afectan el funcionamiento normal de las luminarias. El funcionario señaló que si bien hasta hace dos meses no contaban con los materiales necesarios para brindar soluciones a la totalidad de los pedidos que los residentes de distintos barrios realizan a través del Sistema de Atención al Vecino (SAV) 147 o personalmente, o que les trasmiten los responsables de las comisiones vecinales, en la actualidad la situación se revirtió y trabajan con normalidad.

"Hacía tiempo que el servicio venía complicado por la falta de materiales, pero se hizo una inversión importante y se normalizó", destacó, y agregó: "Además de estos reclamos, todos los martes nos reunimos con las vecinales que piden audiencia y nos marcan en un plano dónde hay que hacer reparaciones, cuáles son las luminarias que están apagadas, las que prenden y se apagan y las que quedan encendidas. También la cuadrilla nocturna hace los recorridos para verificar en qué zona hay que hacer arreglos".

En referencia a los espacios donde todavía falta el tendido de alumbrado público, sostuvo que hay una decisión de revertir esta carencia. "Se va evaluando a través de la parte técnica y se proyecta qué cantidad de columnas hacen falta, qué altura deben tener y qué tipo de artefactos se tienen que colocar".





Inversiones

Por otra parte, indicó que el martes se reunirán con el intendente, Sergio Varisco, para presentarle siete proyectos de lugares donde evalúan que debería hacerse un mejoramiento del alumbrado. "Hay barrios, como Mariano Moreno, que tienen luminarias que consideramos obsoletas. Son con columna de hormigón con un brazo extendido que dos por tres se quiebran y son un peligro constante. La idea es cambiarle la iluminación, lo mismo que en barrio Aatra. Está proyectada esta obra y la intención de la gestión es hacerla". En este sentido, sostuvo: "Creo que a la brevedad estaríamos listos para empezar a realizarla. En algunos casos los usuarios se harían cargo en un principio de un 75%, y de lo demás se va a hacer cargo el municipio. En otros, el vecino puede comprar el artefacto a través de las comisiones vecinales y nosotros ponemos la columna".

Acosta destacó que en la plaza Eva Perón del barrio San Agustín lograron cambiar todas las luminarias y eso le dio otro aspecto a la zona, y recalcó que eso fue posible gracias a que hay una garita de la Policía de Entre Ríos que evita actos de vandalismo, cosa que no ocurre en otros lugares: "Es un tema preocupante el del vandalismo. No voy a nombrar barrios para que nadie se ofenda, pero hay lugares donde las lámparas nuevas no duran ni 24 horas porque las rompen, y además han sustraído en alguna oportunidad líneas de alimentación, que tienen un costo importante".

"Tenemos varios trabajos en carpeta. Entre el lunes y el martes vamos a estar en Lebensohn y avenida Ramírez, donde está colegio El Madero, porque hay muchos chicos que van a la escuela y se necesita hacer un mejorado de la iluminación de la zona", expresó.

Por último, afirmó que están trabajando para poder reparar las fallas técnicas de los tableros y otras falencias que provocan que muchas luces de la ciudad queden prendidas, aun de día.

"Es un tema en el que estamos trabajando para solucionarlo, ya que el hecho de que queden prendidas significa un gasto importante para la Municipalidad y además reduce la vida útil de las luminarias", concluyó el funcionario.









Reclamos que proliferan en diversas zonas

En un sondeo realizado por UNO, fueron numerosos los puntos de la ciudad donde los vecinos afirman que hay problemas con la luminarias. Mercedes, quien vive en calle Gutiérrez, comentó: "A la luminaria que está frente a mi casa la arreglan pero después queda prendida eternamente, hasta que se vuelve a romper. Cuando hay tres farolas que se rompen, el barrio se vuelve 'una boca de lobo'; nos gastamos el dedo llamando. Es un eterno reclamar".