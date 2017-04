Advirtieron que el gas subirá un 90% entre abril y octubre

El consumo de gas, a partir de hoy, en Entre Ríos y en todo el país, costará más caro. Solo prender la hornalla tendrá un precio que rondará el 36% más que lo que valía ayer. Pero no será el único aumento del año. Se espera otra suba. Los defensores del Pueblo se reunieron y sacaron cuentas: advirtieron que el suministro subirá entre un 90% y un 100% a lo largo del año a partir de otro salto en el precio que habrá en octubre. Pidieron que se retrotraiga la medida que ayer anunció el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

El aumento del gas comenzará a regir a partir de hoy y faltan precisiones. Se sabe que el aumento de ahora tendrá un tope del 36% y un mínimo de 24% según el lugar del país y el tipo de usuarios. Lo cierto es que la suba está destinada a sectores residenciales y comerciales, y ese porcentaje no incluye los impuestos.

El nuevo cuadro tarifario incluye una suba de 10,2% en el precio del gas en boca de pozo, pero este está atado al precio del dólar y pasó de 3,42 a 3,77 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica). También habrá un ajuste parcial, de un tercio de lo que hubiera correspondido para los servicios de transporte y distribución. En otras palabras, la Audiencia Pública realizada el 10 de marzo, prácticamente no modificó en nada a los anuncios realizados por la cartera nacional días antes sobre cuáles iban a ser los incrementos, sobre todo en el precio de boca de pozo.

"Vamos hacia un suministro sostenible en el tiempo, continuando con un sendero gradual y previsible de reducción de subsidios que permita disminuir la brecha entre costos y precios-tarifas", indicó Aranguren durante una conferencia de prensa y precisó que la aplicación de los cuadros tarifarios para el gas que entran en vigencia hoy, llevarán la factura media a 250 pesos, incluidos los impuestos, mientras otro 20% pagará entre 250 y 500 pesos.

"Todavía falta el detalle de cómo será el aumento específico para Paraná y la provincia", dijo a UNO Luis Garay, el defensor del Pueblo y confirmó: "Este aumento de ahora, el anunciado, es solo para abril y en octubre habrá otro. Hay cosas que no son claras".





Posición

Días atrás se reunieron en Neuquén los defensores del Pueblo de país. "Sacamos un documento donde pedimos que se retrotraiga la medida y que no haya aumento en todo 2017 porque no se cumple con lo que dice la sentencia de la Coste Suprema de Justicia cuando habla de racionalidad. Y no tendría que aumentarse sobre todo porque recién cierran algunas paritarias. Entendemos que hay cuestiones que se deben cerrar antes o después de las paritarias y no ahora que mientras se acuerdan, viene este aumento", dijo Garay.

En ese contexto habló de lo que será el costo del suministro a fin de año. "Es que en octubre, si se suma ese otro aumento, el gas alcanzará entre el 90% y el 100% de incrementos. Es algo que suponemos y que depende de muchas cosas, como el tipo de residente, si es industrial, el lugar del pais. Veíamos a nivel nacional que llegará un 90%", reafirmó.

Además se conoció que para los primeros meses de 2018 habrá otros incrementos y serán con un porcentaje similar a lo que será en este abril. Por esa razón, desde la Defensoría del Pueblo platean que los aumentos en el suministro no cumplen con aquella sentencia de la Corte que aclara que los mismos deben ser progresivos y razonables.

También se barajó ayer que habrá un incremento en el GNC (Ver Una carga que será más cara). "El otro tema que pedimos es sobre la garrafa para que desde ahora se empiecen a unificar criterios con un servicio público que esté regulado para que después no vengan incrementos muy fuertes, sabiendo que la mayoría de los más humildes no tienen gas natural", dijo Garay.

Según el defensor de Pueblo, si bien el resultado de la Audiencia Pública no se acerca a los pedido por sus pares, vieron como positivo que la tarifa social tiene un mínimo más alto, lo que provocará el aumento de la cantidad de beneficiarios. A medida que avancen los días se tendrá mayores precisiones.





Una carga que será más cara