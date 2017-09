Advierten que el proyecto sobre alquileres presenta falsedades

El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos tiene en sus manos una nota que elaboraron y cuyo destino es la Cámara de Diputados de la Provincia. El objetivo del los profesionales es manifestar la oposición –tanto de la institución como de sus matriculados– a un proyecto de ley elaborado mediante el cual, entre otra cuestiones, se propone modificar la Ley Nº 9.739 que rige en la provincia para el ejercicio de esta actividad.





El proyecto de ley con el que polemizan desde el Colegio fue elaborado por la diputada María Elena Tassistro, y en la nota destinada a los legisladores los profesionales sostienen que la propuesta presenta "inexactitudes y falsedades" que ameritan una respuesta de parte del Colegio.









Sobre finales de agosto, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los legisladores porteños aprobaron un proyecto de reforma de la ley que rige para esa ciudad bajo el fundamento de buscar mejorar el acceso a la vivienda a través de los alquileres . Entre los puntos salientes de esta iniciativa la comisión inmobiliaria no será pagada por los inquilinos, sino por los dueños. Esto, según se conoció, facilitará el acceso al alquiler, ya que esta comisión se suma al conjunto de gastos que debe afrontar quien se va a mudar. De esta manera, inquilinos y propietarios compartirán los gastos. Asimismo, las inmobiliarias no podrán cobrar por los gastos de gestoría ni de administración, entre otros puntos.





En la provincia, el 29 de agosto, ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados que cosechó las críticas del Colegio de Inmobiliarios entrerrianos. La propuesta de la diputada, tal como fue ingresada, establece que el objeto es proteger al locatario garantizando el cumplimiento del acceso a la vivienda digna. Además propone: "En los contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda los honorarios no podrán superar el 5% del total del contrato y del 3% cuando se renueve".





Además busca establecer que aquellos inmuebles edificados que se encuentren deshabitados durante un año estén sujetos a la aplicación de un adicional, que puede ir entre el 50% y 200%, del impuesto Inmobiliario.





"El proyecto refleja un desconocimiento de la ley que rige en Entre Ríos bastante grande", dijo a UNO José María Armándola, presidente del Colegio. Contó que en Entre Ríos la ley que rige data de 2015. En la nota destinada a todos los diputados provinciales señalaron que en materia de honorarios profesionales se reimplantó hace dos años su carácter de orden público, en función de la cual las normas dictadas por el Colegio ya lo establecen y en el caso de locación de inmuebles para vivienda, es del 5%, ya dispuesto por asamblea extraordinaria de matriculados y esto es así para evitar la existencia de abusos. En otras palabras, señalaron que se presentó un proyecto de ley sobre algo que hoy está vigente.





El pago de las comisiones las pagó siempre el inquilino según explicó Armándola, y agregó: "Haciendo un análisis histórico, eso de que pague una sola de las partes es uno de los efectos no deseados del intervencionismo del Estado. Por ejemplo, la Ley de Alquileres los congeló –al precio de los mismos– por unos 30 años y era imposible conseguir una casa para alquilar. Esto fue desde la década del 50 a los 80. No se podía progresar porque salían con estas ideas geniales, de querer regular y controlar los precios. Lo mejor que pueden hacer es una ayuda para bajar la inflación, para que haya créditos hipotecarios para que los inquilinos puedan pasar a ser propietarios; tantas cosas se pueden hacer", dijo Armándola, y ponderó a la actividad inmobiliaria como también a la construcción, y a la generación de empleo.





Para el presidente del Colegio, este tipo de proyectos, el de la diputada Tassistro, paraliza la rueda económica del sector. "Porque intervienen y pretenden hacerlo con desconocimiento. También quieren subir el impuesto de casas desocupadas entre el 50% y el 200%. Esto transgrede las leyes como las de Coparticipación y la Constitución provincial. Lo que dicen las leyes es que la alícuota sobre el evalúo del inmueble urbano es del 1,5%. Además no es cierto que haya tantas casas desocupadas. A veces sí pueden verse casas en esas condiciones y los proyectos pueden demorar entre seis meses y un año, pero no para que sea con ese impuesto, con un porcentaje por encima de lo normal".





Según explicaron desde el Colegio, esa alícuota que propone el proyecto es la creación de un nuevo impuesto al que decidieron denominar "la capacidad alquilable" de un inmueble.





"Al proyecto lo vemos como un oportunismo político en épocas de elecciones con un tema tan sensible como el de la vivienda", agregó Armándola, quien sostuvo que el inquilino está protegido y que en Entre Ríos no hay conflictos entre oferta y demanda. "Nosotros actuamos profesionalmente generando el equilibrio porque ahí es donde se conectan los negocios justos. No representamos a ninguna de las dos partes, unimos voluntades", remató.