Advierten que el PAMI abandona y no cubre a Veteranos de Guerra

UNO intentó comunicarse con el titular de la delegación local, Julio Barci para que explique la situación, pero nunca atendió. Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná denunciaron el abandono del PAMI . Explicaron que además de no poder comprar los medicamentos con descuentos y de no contar con médicos, les cortaron remedios oncológicos y hay combatientes que esperan por un trasplante sin tener certezas ni respuestas positivas a sus requerimientos. El jueves 18 realizarán un reclamo en la sede central de la obra social en Buenos Aires y también lo harán en la capital provincial. Una vez más,intentó comunicarse con el titular de la delegación local, Julio Barci para que explique la situación, pero nunca atendió.

Desde el Centro de Veteranos de Guerra de Paraná, emitieron un comunicado que lleva la firma de su presidente, Roberto Horacio Montenegro; de su vicepresidente, Oscar Daniel Barzola; y de su secretario, Roberto Andrade. El título es: "Irrespetuosidad, injusticia y desprolijidad del Estado macrista", y sostuvieron: "En la Vigilia del 2 de abril del corriente expresamos que de acuerdo a como se planteaba la situación desde el Estado hacia nuestro sector, preveíamos que este irrespetuoso planteo de las autoridades nacionales se haría realidad. Hoy asistimos a un acto de injusticia hacia la Familia Malvinera, nos ponemos viejos y la guerra por Malvinas lleva 35 años, y este Estado sin justicia social nos condena a que quedemos sin la Obra Social, el PAMI. Son muchos los argumentos que esgrime el Estado, pero la realidad es una sola, nos dejan sin servicios en las farmacias, sin médicos, en realidad nos dejan la sensación de que estamos juntando agua con un colador".

El jueves por la mañana jubilados nacionales, acompañados por referentes del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), marcharon hacia la sede del PAMI en la capital provincial para entregarle un petitorio a Barci. Fueron unas 20 personas de entre 70 y hasta 80 años quienes, preocupados, pedían respuestas frente a la situación que el mismo PAMI provocó con el cambio en el sistema prestacional, el cese de contratos con laboratorios farmacéuticos y problemas con las internaciones. Desde que comenzaron los inconvenientes, también se supo que hubo problemas con clínicas, bioquímicos y laboratorios.

Los combatientes de Paraná, cargaron contra el director del PAMI nacional, Sergio Cassinotti y señalaron: "Solicitamos que se dedique a su tarea ejecutiva dentro del Instituto que dirige, no nos mienta, somos Veteranos de Guerra que ante el llamado de la Patria acudimos a defender nuestros territorios insulares, los beneficios conseguidos fueron y son el producto de la lucha, y hasta la vida de nuestros compañeros, ningún cuatro de copa nos va a decir cuál es el camino a seguir. Usted dedíquese a administrar, no a salir en los medios de comunicación y después decir que no es así. Este gobierno nacional nos quiere acostumbrar a que seamos parte de la disgregación entre pobres".

Por último convocaron a una concentración, que será en todo el país en la sede central de Buenos Aires y en las delegaciones provinciales todas el mismo día y en el mismo horario. Será el jueves 18 a las 9 en la puerta del PAMI y en Paraná tendrá lugar en calle Venezuela y Chile. "Una vez más nos levantamos para defender al PAMI, no a sus gerentes de las multinacionales", agregaron.

Un reclamos de larga data

El reclamo de los Veteranos de Guerra de Malvinas con esta obra social no es nuevo y ya tuvo otros capítulos durante el año. UNO habló con Oscar Barzola, quien explicó: "Hicimos un reclamo el 9 de marzo. Uno de los temas era que tenemos compañeros que están para ser trasplantados con urgencia y desde el PAMI se comprometieron a solucionar el problema, pero no lo hicieron. Incluso nos cortan los medicamentos oncológicos. Ellos dicen que el PAMI da pérdida y al otro día salen a decir que la obra social no está cortada".

A principios de marzo, en la fecha que hizo referencia, hubo una multitudinaria marcha en Buenos Aires, donde delegaciones de combatientes de todo el país se reunieron para reclamar diferentes necesidades en distintas dependencias públicas. Una de las paradas fue en el PAMI donde reclamaron por la suspensión de la cobertura médica y la exigencia de que se declare una emergencia sanitaria para el sector.

En los primeros meses del año se supo que más de 22 Veteranos de Guerra fallecieron ante la falta de atención no solo desde lo psicológico sino también desde todos los aspectos de la salud.

Barzola reafirmó: "No tenemos nada. Dicen una cosa y al otro día lo cambian. A nosotros nos afecta. En algunos remedios nos cubrían el 10% en otros el 80%, ahora ya no nos cubre nada".

Fue para el 2 de abril que desde el PAMI informaron que iban a brindar cobertura médica a los combatientes a través de la red de médicos de cabecera. Ahora ante la falta de soluciones, los Veteranos de todo el país volverán a reclamar y esta medida tendrá su expresión en la provincia.





Sólo atienden urgencias

Tal como se advirtió en las últimas semanas, desde las clínicas de todo el país manifestaron la preocupación ante la situación por la que atraviesa el PAMI, en concreto, de manera unilateral la obra social dejó de abonar un convenio por prestaciones y supuestamente avanza hacia un sistema capitado, pero la situación aún no está resuelta yen el medio quedaron los afiliados. Titulares de sanatorios de la provincia señalaron por un lado que esperan llegar a un acuerdo a partir de distintas reuniones que mantuvieron con la obra social y por otro lado, destacaron que al momento atienden las urgencias, pero reprogramaron todo lo demás. Pidieron paciencia y esperan una pronta solución.