Actividades para celebrar el Día Internacional de la Dislexia

La asociación Los Sueños no se leen. Dislexia Entre Ríos se sumará este jueves a la conmemoración del Día Internacional de la Dislexia, que también se celebra en diferentes países. En este marco, se reunirán de 18 a 20 en la Plaza 1° de Mayo, en Paraná. La finalidad de este encuentro es poder difundir y concientizar acerca de esta condición, que está contemplada dentro de las denominadas Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), que no está generada por una discapacidad ni tiene un origen psicológico, sino que se trata de una alteración neurobiológica que afecta el proceso de cognición, relacionada a la lectura, la escritura, el cálculo matemático, donde los chicos tienen un proceso distinto de aprendizaje.





Asimismo, los impulsores de esta iniciativa pedirán la reglamentación de la ley aprobada en mayo por los legisladores entrerrianos, que dieron sanción definitiva y por unanimidad al proyecto que adhiere a norma nacional Nº 27.306, que permite atender el problema de la dislexia, basándose en cuatro pilares: la formación docente, la detección temprana, el acompañamiento de los alumnos que la padecen, y la cobertura de los tratamientos por parte de las obras sociales.





María Maccarone, quien integra el grupo de madres autoconvocadas que se conformó hace poco más de un año y que fue creciendo hasta transformarse en asociación civil, contó a UNO: "La idea es concientizar a la gente sobre qué es la dislexia, y además exigir la reglamentación de la ley provincial, que si bien fue aprobada en mayo aún no se hizo efectiva. También queremos impulsar nuevos socios y convocar a la gente a las capacitaciones que se llevarán adelante en lo que resta de este año en distintas ciudades de la provincia. En este marco, haremos una suelta de globos en la Plaza 1° de Mayo e invitamos a aquellos que nos quieran acompañar de 18 a 20".





María comentó que ya son más de 100 los integrantes de la asociación y que entre los logros obtenidos, pueden celebrar que la semana pasada los padres de un chicos con esta condición consiguieron que Iosper le reconozca una cobertura del 100% en la atención de profesionales y de un acompañante terapéutico. "Otras obras sociales ya reconocían los tratamientos, pero al no estar reglamentada aún al ley nacional en el caso de Iosper había que presentar recursos de amparo para conseguir que se les den los tratamientos gratuitos", explicó.













Capacitaciones









Padres de chicos con dislexia sostienen que esta condición todavía no es tan visible ni tan conocida, y por eso la asociación Los sueños no se leen. Dislexia Entre Ríos, está organizando una serie de capacitaciones con especialistas vinculados a esta temática, destinadas a padres, docentes, psicopedagogos, profesionales de la salud y público en general interesado en conocer sobre esta condición, que se estima que afecta a un 10% o un 15% de la población escolar, con un bajo porcentaje de diagnóstico precoz y por consiguiente de accesibilidad a terapias específicas y adecuadas a cada caso en particular.





Por otra parte, Maccarone señaló que muchos psicopedagogos no se animan a diagnosticar la dislexia, lo que genera serias dificultades para que posteriormente las escuelas a las que asisten los chicos con esta condición realicen las adaptaciones correspondientes para un adecuando aprendizaje.





En este marco, para brindar más herramientas que permitan interiorizarse acerca de lo que es la dislexia, el 20 habrá una jornada en Paraná, denominada Dislexia, una forma diferente de leer, a cargo de Rufina Pearson, doctora en Psicopedagogía, con numerosos posgrados, especialista en Problemas de Aprendizaje y autora de diversos materiales de evaluación y estimulación. Será en el centro cultural Gloria Montoya, en avenida Alameda del a Federación y Enrique Berduc, de 17.30 a 20.30. La actividad tendrá un costo de 200 pesos.





Desde la asociación indicaron que también habrá otras capacitaciones en distintas localidades de Entre Ríos: el 2 de noviembre habrá un encuentro en San José de Feliciano y estará a cargo de Marcela Mendicino, al día siguiente habrá una jornada en Gualeguaychú y las disertantes serán Paula González Bourguet, Claudia Homar, Leticia Altuna y Andrea Espinosa, quienes estarán presentes además el 4 de noviembre en Islas del Ibicuy, para reeditar la charla frente a quienes requieran información específica y fehaciente sobre qué es la dislexia y cómo abordarla. Para más información, se puede escribir a la página de Facebook: Los sueños no se leen. Dislexia Entre Ríos.