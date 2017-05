A más de 20 años, podría darse el cierre del ex-Banco Municipal

Pasaron más de dos décadas, cinco gestiones de gobierno local, distintos modelos económicos en el país, y todavía sigue existiendo, aunque en forma residual, una entidad bancaria que generaciones de paranaenses prácticamente desconocen: el Banco Municipal. La entidad creada en el año 1935, hasta 1967 fue de capital oficial y su denominación era Banco Municipal de Préstamo. En ese año se convirtió en Banco Municipal de Paraná Sociedad Mixta. Con una cartera de clientes de más de 10.000 ahorristas y un volumen de depósitos que llegó a unos 70 millones de pesos, fue una institución clave para el desarrollo local, con la posibilidad de financiar obras de consorcios de iluminación o pavimentación, por ejemplo, a vecinos que difícilmente podían acceder a la banca tradicional. También aportó créditos blandos a los pequeños y medianos industriales y comerciantes.

En noviembre de 1995, durante la primera Intendencia de Julio Solanas –volvió a presidir la ciudad entre 2003 y 2007–, arrastrado por el famoso efecto tequila, en pleno auge del neoliberalismo, y de las corridas bancarias –seguramente, junto con otros fundamentos–, cesó su atención al público. En ese marco, fue una de las pocas entidades en el país que devolvió todos sus ahorros, luego de cerrarse.

Teniendo en cuenta el proyecto de ordenanza aprobado esta semana en el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe –ver recuadro–, que apunta a estudiar la factibilidad de crear un Banco Municipal, resulta inevitable el recuerdo de la emblemática institución local.

En ese marco, ante la consulta de UNO sobre el estado de la liquidación del ex-Banco Municipal de Paraná, el concejal Carlos González (Cambiemos) sostuvo que en las próximas semanas pretenden darle fin a ese proceso que estuvo envuelto de controversias, denuncias y presentaciones en la Justicia, dineros recuperados que nunca ingresaron a las arcas del municipio, desaparición de documentos, litigios por cobro de honorarios, entre otras situaciones.

"Técnicamente estamos para dar fin a la liquidación; creemos que puede ser en unas pocas semanas", acotó. Desde hace varias administraciones, el liquidador es José Gaut, mientras que la comisión es conformada por concejales, en representación de los distintos bloques.

Hasta hace unos años, el principal inconveniente a sortear era que el cierre de la liquidación podía generarle nuevos pasivos al Estado municipal, que en este tiempo ya habría recuperados los activos que tuvo a su alcance. Esa maraña legal, que podría ocasionar algún perjuicio a la Municipalidad, parece ya estar resuelta.

De todos modos, durante estos largos años, algunas ideas –que quedaron solo en eso– pretendieron dar impulso a alguna herramienta financiera que permitiera al municipio y a los vecinos financiar obras públicas pequeñas en los barrios. Por ejemplo, una Caja de Crédito.

"Hoy los municipios han incrementado de tal manera las áreas de incumbencia, que el tradicional alumbrado, barrido y limpieza ha quedado lejos. Aparecieron temas nuevos, que van desde la seguridad, la educación, la violencia de género", marcó el edil oficialista sobre los nuevos roles del gobierno local.

Sin embargo, en ese marco no descartó cualquier posibilidad futura: "Hay que ser claros, no estamos pensando en una ingeniería legal para constituir una entidad. Pero no descartamos absolutamente nada, ni la evaluación de distintas propuestas", dijo ante la intención en ciernes de la vecina ciudad capital. "Hoy, hay una gestión nacional de puertas abiertas. El intendente Sergio Varisco, cada semana es recibido por ministros o funcionarios de primera línea. Entonces, ante esa situación, uno se atreve a pensar en muchas cosas que parecen lejanas", soltó González.





Sucursales

El Banco Municipal de Paraná llegó a tener siete sucursales en la ciudad, e incluso tuvo presencia en Crespo y Viale. Meses atrás fue noticia porque algunas de sus antiguas sedes – en calles Monte Caseros, 25 de Mayo y Alem– fueron incluidas en un plan de edificaciones para ser subastadas, teniendo en cuenta el deterioro edilicio que presenten, con el propósito de reunir fondos para construir una nueva sede municipal.





La ciudad de Santa Fe quiere crear su entidad