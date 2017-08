1.125.500 jóvenes votarán por primera vez en Argentina

Carlos Matteoda /De la Redacción de UNO









Se elegirán este domingo los candidatos de cada partido para que compitan el 22 de octubre para renovar 24 senadores y 127 diputados nacionales.





En Entre Ríos los votantes son 1.076.866 y lo que se elige son los candidatos para renovar cinco cargos de diputados nacionales.





Como hay 15 listas, suman 75 candidatos, sin contar los suplentes. Los que votarán por primera, y también muchos de los que no son debutantes, es probable que no recuerden a Darcy Sampietro, la diputada nacional entrerriana que propuso una ley para que nunca más se use la camiseta número 10 del Diego en la Selección.





O que tampoco les suene el nombre de Roque Gómez, aquel santaelenense que se jactaba de haber votado la privatización de YPF.





Y posiblemente también ignoren que el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia Bernardo Salduna fue electo dos veces diputado nacional por el radicalismo, en 1983 y 1987.





Lógicamente también es muy difícil que alguien sepa los nombres de los integrantes de las 15 listas que hoy compiten.





En el caso del peronismo, hay dirigentes que nunca antes de habían postulado y cuyo nivel de conocimiento es muy bajo. Una particularidad de esos 75 candidatos, es que cuatro ya desempeñaron el cargo al que quieren volver: el radical Atilio Benedetti y los justicialistas Emilio Martínez Garbino, Gustavo Zavallo y Augusto Alasino.

Así las cosas, corresponde señalar en esta nota situaciones tales como el padrón de votantes que en el país ronda las 32 millones de personas, de las cuales 1.125.500 son jóvenes que están en condiciones de votar por primera vez.