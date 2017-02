La Provincia afronta con fondos propios la falta de medicamentos

Las declaraciones que realizó ayer el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, quien denunció que hay faltante de medicamentos para enfermedades como el VIH, el lupus y la tuberculosis, volvió a encender la alarma sobre un tema muy sensible para quienes precisan llevar adelante un tratamiento. En este marco, el gremialista acusó a los laboratorios, al considerar que son los responsables por "especular" económicamente a la hora de abastecerse.





"Lamentablemente los laboratorios solo traen el medicamento cuando ya lo tienen vendido ya sea en forma particular o por las obras sociales y eso hace que haya faltante todo el tiempo", señaló Peretta, en torno a una situación que también repercute en el ámbito de la salud pública.





Ya el mes pasado, el ministro de Salud de Entre Ríos, Ariel de la Rosa, reveló que ante la falta de provisión desde el Ministerio de Salud de la Nación, debieron comprar medicamentos para tratar pacientes con tuberculosis.





Pero no fue el único caso. Si bien ayer no hubo mayores inconvenientes en la entrega de medicamentos en los hospitales y centros de salud de la provincia para tratar las enfermedades mencionadas o para otro tipo de tratamientos, advirtieron que durante 2016 el Estado provincial debió gastar más de 15 millones de pesos para compensar la falta de medicamentos que no llegan desde Nación.





"El grave problema lo tuvimos el año pasado y la Provincia tuvo que hacerse cargo de varios licitaciones con fondos propios, con rentas generales, para subsanar de urgencia partidas de leche extraordinarias fortificada con hierro y cinc para el Programa de Fortalecimiento Nutricional de la Dirección de Maternidad e Infancia. Lo mismo ocurrió con los kits hormonales para la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) y la insulina para diabéticos. También tuvimos que hacer una licitación, de la cual hacemos apertura mañana (por hoy) para la compra de preservativos para el programa de VIH", señaló a UNO Sonia Velázquez, a cargo de la Unidad de Gestión de Programas de Salud en la Provincia.





A su vez, indicó: "Debimos que fortalecer además las partidas presupuestarias de cada uno de los centros de salud provinciales para que ellos pudieran comprar la faltante de algunos insumos básicos del botiquín con medicamentos que se distribuían bajo el programa Remediar, que ahora se denomina Cobertura Universal de Salud (CUS); y con respecto a los municipales que no tienen partida presupuestaria directa de la Provincia, tuvimos que habilitarles presupuesto desde el programa Sumar Fondos para que ellos se hicieran cargo de comprar específicamente Enalapril, que es un producto que tuvimos en falta varios meses, al igual que otros medicamentos concernientes para el programa de diabetes".









***

Anticonceptivos









Según sostuvo Velázquez, en el poco tiempo que va de 2017, también se vieron obligados a afrontar con partidas propias de centros de salud y hospitales, el fortalecimiento y la compra de anticonceptivos. "Ahora se están regularizando los envios de Nación", dijo.





"Hay programas que se sustentan con licitaciones nacionales y nos envían los medicamentos. En lo que era el programa Remediar –CUS en la actualidad– nos enviaban un botiquín con un número importante de medicamentos que cubrían las patologías más frecuentes del primer nivel de atención. En ese caso, lo que nos adujeron como información es que las licitaciones se habían caído o que habían quedado desiertas, o que no se habían llevado a cabo", sostuvo la funcionaria, y manifestó: "Otra información que tenemos es que no se había ejecutado el presupuesto para hacer los llamados a licitación a nivel Nación. No es una responsabilidad de la Provincia, pero tuvimos que instaurar un proceso licitatorio con fondos provinciales para hacernos cargo y no discontinuar la entrega de leche, o de otros insumos básicos".





Por último, señaló que de esta forma pudieron garantizar la cobertura para el tratamiento de los pacientes en los 64 hospitales provinciales y los más de mas de 310 centros de salud de jurisdicción provincial y de jurisdicción municipal 310.





"Estamos atentos al 2017 para ver cómo sigue este comportamiento, pero lo que esperamos que se regularicen las licitaciones nacionales", concluyó la titular del Programa de Salud.













***

Sistema público: absorbió un 30% más de personas









Sonia Velázquez comentó a UNO: "La atención sanitaria tuvo un incremento de un 30% de personas que tuvo que absorber el sector público" y justificó el hecho debido a la caída del salario y la pérdida de puestos de trabajo genuino a partir del año pasado

"Frente a la salida de una cobertura de seguridad social, la red pública tuvo que hacerse cargo. Por ejemplo, durante el 2016, el hospital materno infantil San Roque absorbió un 30% del componente obstétrico que provenía del ámbito privado. Fueron muchas situaciones que se produjeron y que lógicamente tienen al Estado como único garante de la atención y de la provisión del medicamento como un bien social indelegable del sector público", señaló Velázquez.

A su vez, afirmó: "Tenemos en este momento nominalizados, es decir con nombre y apellido, 318.000 entrerrianos sin cobertura de seguridad social en la red pública. Y ademas tenemos una proyección, acorde a lo que estamos midiendo y monitoreando, de mas de 50.000 entrerrianos que no tienen ninguna obra social".

Por otra parte, mencionó que el costo de los medicamentos creció exponencialmente en el transcurso de los últimos ocho a 12 meses lo cual suma otro inconveniente. "Hicimos comparaciones de precios y hubo veces que un medicamentos aumentó desde un 30% a un 100% . Y eso lógicamente es un presupuesto".

"Ninguna provincia estaba preparada para discontinuar la provisión de insumos, luego de diez años ininterrumpidos de los programas", expresó en referencia al impacto que este hecho tuvo sobre el sistema de salud pública en el último período.