La Primera División no juega este fin de semana y sí lo hace el ascenso con juveniles

Dirigentes de clubes de la Primera División del fútbol argentino resolvieron la noche del viernes no jugar este fin de semana la 15ta. fecha del campeonato y pasarla para el 10 de marzo, pero sí lo harán la Primera B, C y D, con juveniles de categoría 1996, de cuarta y quinta división.





El presidente de Barracas Central dijo a Télam en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) que "el Ascenso decidió jugar, porque había una fecha programada e íbamos a sufrir una sanción económica y pérdida de puntos".





Tapia aclaró que "es distinto al problema de los clubes de Primera, porque tienen una logística diferente".





En esa reunión mantenida anoche en AFA varios dirigentes se opusieron ante la Comisión Regularizadora a jugar con juveniles para no dar ventajas deportivas, teniendo en cuenta los dos partidos aplazados de hoy (Central-Godoy Cruz y San Lorenzo-Belgrano) y el pospuesto inicialmente (Talleres-Independiente) contarían con profesionales una vez resuelto el problema.





Al no llegar a un acuerdo para reiniciar el fútbol quedó sin efecto el fondo solidario que los clubes de Primera habían acordado con los del ascenso.





Estuvieron presentes representantes de Boca, River, Racing, Huracán, Lanús, Temperley, Sarmiento, Independiente, Banfield, Defensa y Justicia, Arsenal y Tigre; y adhesiones de San Martín de San Juan, Olimpo, Estudiantes, Atlético Tucumán, Atlético de Rafaela, Patronato , Aldosivi, Godoy Cruz, Unión y Rosario Central.





El titular de esa Comisión Regularizadora, Armando Pérez, expresó que "la plata estaba hoy para pagar, pero se ve que quisieron seguir con el paro", y sostuvo que "empezamos el 10 como sea".





"La verdad que estoy cansado y molesto porque nunca podemos llegar a una solución, ofrecimos toda la plata que teníamos y lo más triste y difícil es que siempre estamos desencontrados", indicó Pérez, y agregó que "siempre es un tema u otro, pero el fútbol no va para adelante".





El presidente de Lanús Nicolás Russo señaló esta noche que "el fin de semana que viene arranca el torneo" y admitió que "es imposible jugar mañana o el domingo, porque no había equipos concentrados ni habían viajado, y por eso se reprogramará para semana que viene".





Russo informó que la AFA "el lunes depositará el dinero a los clubes" y advirtió que desde ahora "los clubes que no cumplan van a tener sanciones, como quita de puntos o pérdida de categorías, y hay que reglamentarlo como corresponde".





El Ministerio de Trabajo había ordenado a la AFA, en la reunión de conciliación obligatoria llevada acabo en la sede de Callo 124, a otorgar tareas a todo el personal en forma normal y habitual.





La cartera laboral había referido además una posible sanción a Agremiados por desconocer y no atacar la conciliación obligatoria notificada el jueves, según el acta firmada esta noche en la cartera laboral entre la AFA y el gremio.





La AFA -representada Armando Pérez, Javier Medín, Carolina Cristinziano, Claudio Tapia, Pablo Toviggino y el abogado Andrés Urich- manifestó su ofrecimiento y compromiso, una vez que comience el torneo, de reforzar un pago extra de unos 40 millones de pesos, provenientes de un contrato de televisación de las categorías B Nacional y Primera B.





Además hicieron saber que "en la negociación en la AFA por los próximos derechos audiovisuales ingresará una suma muy importante como valor valle, monto del cual se podría disponer de un porcentaje con el fin de dejar en cero el reclamo, y la adjudicación de los nuevos derechos televisivos será en un término no mayor a 30 días", se indicó en el acta.





Agremiados -representado por Sergio Marchi, Carlos Pandolfi, Darío Checchia, Cristian Aragón, Sergio Saguel y los abogados Luis Taboada y José Confalonieri- contestó que "no existió una propuesta de acuerdo alguno, sino que solo se acompañó un acuerdo de distribución en los términos que surgieron del acta mencionada por la patronal, de lo cual no se desprende ofrecimiento dinerario alguno para satisfacer las deudas salariales de los futbolistas".





En ese sentido consideraron que el ofrecimiento "no se trata más que de una expresión de buenos deseos, ya que se habla en potencial, sin precisar fechas ni montos, lo cual denota la falta de seriedad del ofrecimiento".





Esa propuesta "de ninguna forma garantiza el efectivo cobro de los salario adeudados de más de tres meses a los futbolistas, de lo que se colige que estamos en la misma situación que el pasado 29 de diciembre", refirió Agremiados en el acta.





Aclararon que la conciliación obligatoria "no resulta de aplicación en la especie", considerada "desacertada y prematura" porque "pretende que los trabajadores sigan sin percibir sus salarios, cuando resulta una verdad inconcusa que en el siglo XXI no existe más la esclavitud y no puede obligarse a nadie a trabajar gratuitamente".





"Resulta llamativo que este Ministerio no haya aplicado de oficio la Ley 25.212 (sanciones por infracciones laborales), exigiendo a los clubes empleadores el pago de los salarios denunciados como adeudados".





Telam