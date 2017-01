La postemporada, una etapa diferente

Tilcara se encuentra, como tantos otros, realizando los trabajos de postemporada. ¿Qué es esta etapa? ¿Cómo se trabaja? ¿Para qué sirve y cuáles son los alcances? Todas estas preguntas las evacuó Matías Palleiro, el coordinador de los profesores del Verde, un equipo que se prepara para afrontar el máximo nivel del Torneo Regional del Litoral. Además Palleiro estuvo acompañado por Eduardo Garcilazo, otro profe del club.





"En Tilcara se creó un gran grupo de trabajo a lo largo de un proyecto que lleva años en la preparación física. Se logró una unión del staff con los jugadores. Ellos son los principales protagonistas y tienen una gran conciencia de lo que es el entrenamiento. Saben de la importancia del físico, entonces los muchachos le meten muchas fichas al gimnasio y a la parte aeróbica ahora en postemporada. Nosotros terminamos el torneo, seguimos con Seven y bajamos los planes de gimnasio y entrenamiento de campo. Estamos gratamente sorprendidos por ver cómo cumplen con esta pautas", contó el coordinador.





Por su parte Garcilazo agregó: "Ahora lo que estamos haciendo son actividades diferentes para mantener un poco en movimiento a los jugadores y no tanto actividades relacionadas con el rugby . Se les da rutinas de gimnasio como de campo y a eso se le suma algún estímulo más con algún otro deporte".





Se sabe que el rugby es el único deporte que reúne diferentes características físicas en su jugadores. En esta etapa el diagrama de trabajo no varía según la línea de juego, es más general. "En postemporada el trabajo va más generalizado. Se respetan las pautas que manda la nutricionista que es Leticia Sologuren. Ella sigue a los chicos y le manda un plan a cada uno. Pero nosotros hacemos trabajos más generales con todos. Una vez que llegue la pretemporada, que es el 18 de febrero, vamos arrancar todos juntos, pero vamos a armar distintos grupos de trabajos para atender a las necesidades de cada uno y cada uno en su puesto".





Eduardo Garcilazo repasó cuáles son las actividades deportivas que llevan a cabo los jugadores de Tilcara. "A las rutinas de campo los chicos las hacen individuales. Es decir que se juntan entre ellos y las hacen. Después hacemos actividades con otros deportes como fútbol, padel, básquet, todos deportes que durante el año se hace difícil hacerlo, tanto por el cansancio como por los golpes que sufren los jugadores".





Una que vez que termine la post se viene la pretemporada, un trabajo mucho más duro del que se está haciendo. "El 6 de febrero arrancan las juveniles y la M14 que es la división mayor de rugby infantil. Con ellos venimos haciendo un trabajo de postemporada. El club tenía la idea de darles una contención a los chicos y por eso se está ampliando la infraestructura con un gimnasio nuevo en el predio. La idea es darle contención a los chicos y en eso estamos con Eduardo y Daniela Garbarino que es otra profe. Estamos trabajando con Juveniles y los M13 Y M14. Ahora arrancan la pretemporada y el plantel superior lo hará el 18 ya con un trabajo más fino. El plantel superior está cumpliendo muy bien con el trabajo y ahora el jueves nos vamos a juntar para ver cómo están. En febrero vamos a trabajar más con pelota y en lo físico más intenso. La idea es elevar los niveles para llegar a la competencia de la mejor forma".





"Si uno gana está más contento que si pierde. Lo ideal es que los jugadores no se lesionen, pero si los resultados no acompañan no sirve de mucho el trabajo. No vamos a estar tan felices como para festejar nuestro trabajo", enfatizó Garcilazo respecto de lo que los profes buscan de un plantel en una temporada, que los resultados vayan de la mano de una plenitud física.





Se subió de nivel en el TRL y para los profesores también este ascenso es un desafío. "Es un desafío enorme y lo tomamos con mucha responsabilidad y trabajo sobre todo. Con Eduardo todo el tiempo buscamos la manera de ver cómo encaramos el tema de las lesiones y cómo prevenirlas. En este sentido trabajamos a la par con Georgina Fragazini, la kinesióloga. También buscamos la forma de trabajar fuerte atendiendo todas las necesidades. Estamos muy ansiosos, pero con la cabeza fría de cumplir paso a paso todo".