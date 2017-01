La Policía vuelve a desalojar a los manteros en Once

Los incidentes se originaron en Pueyrredón y Rivadavia, a metros de la Estación Once. Siguen presentes las fuerzas represivas que mantiene un fuerte operativo policial para intentar evitar los cortes totales de calles y la instalación de puestos callejeros.

Se trata de un grupo de manteros que no pudieron ser censados y no podrán recibir los casi 12 mil pesos que pagará la CAME por dos meses. Algunos de ellos, estaban en contra de ese subsidio porque quieren defender su lugar de venta en Once.

Los manifestantes eran rodeados por un grupo importante de efectivos de la Policía, que avanzaron mediante golpes y empujones como ocurrió durante los últimos días.





Embed Ahora en Pueyrredon y Rivadavia: desalojo a la protesta de un sector de vendedores callejeros de #Once. pic.twitter.com/WKaxZyQ7ST — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) 13 de enero de 2017





Embed [URGENTE] Con saturación de efectivos, la Policía desalojó un nuevo corte de #manteros en Pueyrredon y Rivadavia: hay varios detenidos. pic.twitter.com/fP1b0rDF8x — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) 13 de enero de 2017





Fuente: La Izquierda Diario.