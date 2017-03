La Policía desmiente que se hayan utilizado gases lacrimógenos en "El último primer día"

"No hubo que utilizar ni gases lacrimógenos ni disparos antidisturbios", aseguró a UNO Alejandra Berón, subjefa de la Departamental Paraná de la Policía en relación a los operativos realizados en "El último primer día", una fiesta de estudiantes paranaenses que se repitió por segunda semana consecutiva por el paro docente, porque la mayoría de los estudiantes no comenzó las clases, el lunes pasado. Más de 1.000 chicos acudieron a la convocatoria.





Diversas versiones hablaban de la utilización de estos elementos antidisturbios para dispersar y disuadir a los jóvenes en diferentes puntos de la Costanera y el Thompson.





"Me hice cargo a las 22 del domingo y hasta hoy a las 5. No hubo ni disparos, ni escopetas, ni gases. Esas versiones que circulan no son ciertas", indicó la funcionaria policial, quien detalló además que cuatro jóvenes fueron trasladados al hospital San Martín con heridas leves.





"Hubo una pelea entre dos amigas y una de las chicas sufrió un golpe. Otros dos muchachos tuvieron un cruce de palabra que terminó en golpes y uno tiene un corte en el labio. Una tentativa de arrebato en la zona del Monumento al General Urquiza, otra en calles Güemes y Laurencena. En calle Bravard (zona Thompson) le quisieron robar un celular a una chica, su amigo salió en su defensa y la chica lo arrojó, no lo pudieron encontrar luego", detalló.





Berón aseguró que no se produjeron inconvenientes ni hechos de vandalismos en estaciones de servicio ni en negocios cercanos a los espacios en que se llevaron adelante los festejos.