La Paz tendrá presencia paranaense una vez más

Se levanta hoy el telón para la 33ª edición del Triatlón Internacional de La Paz, la gran cita de esta disciplina. Todos los competidores quieren estar porque los paceños la sienten, la disfrutan y la hacen sentir una prueba única.

El calor, la pasión, el color, el nivel y la cantidad de participantes a lo largo de los tres días hacen de esta una prueba especial.

Es por eso que los paranaenses que sienten el triatlón no faltarán a la cita. Algunos de ellos, ayer estuvieron con Ovación antes de partir al norte entrerriano donde se esperan altas temperaturas, como siempre.

"Voy a debutar y ojalá que salga todo bien. Tengo muchas expectativas, ansiedad y ganas. Voy con la mente positiva ya que este es mi estreno absoluto en la disciplina. Vengo corriendo temporada de duatlón, pero al agua es la primera vez que voy", contó Gonzalo Vacaflor y prosiguió respecto del comentario que sus compañeros más experimentados le hicieron: "Todos me dicen los mismo que el calor es sofocante así que vamos a tener que ponerle muchas ganas para poder llegar".

Nahuel Varisco ya tiene experiencia en La Paz y más o menos sabe a qué va. "Esta es mi cuarta vez y como siempre voy disfrutarla porque es una carrera hermosa. Hay muchas sensaciones, la gente te acompaña, hay calidez, así que vamos a intentar bajar los tiempos y a disfrutarla como siempre".

"La gente en las calles te compaña mucho ya que es el deporte número uno en La Paz. Vamos a meterle con todo y vamos a acompañar a los chicos nuevos. Vamos a dejar todo. Al nuevo se le dice que no vaya por tiempo ni mire el reloj, que vaya a disfrutar porque es una fiesta única. Yo corrí tantas y esta es la única con esa calidez. La piel se te pone de gallina cuando la gente te grita en las calles", expresó Varisco.

Entre las damas Julia Ortenzi completará su segundo triatlón de La Paz. De todos modos la ansiedad nunca se pierde. "Siempre hay ansiedad aunque vamos con un poco más de experiencia. El año pasado hicimos mountain bike y ahora nos cambiamos a la de ruta. Siempre vamos cambiando algo. Lo que no cambia es el calor y lamentablemente hay que bancárselo. En el agua zafamos bien, en la bici por los menos corre un poco más de aire, el tema es correr, pero la gente te tira agua con mangueras así que se hace más fácil", dijo Julia y también plasmó sus objetivos: "Vamos con todo nuevo así que queremos bajar los tiempos y sentirnos cómodos. Igualmente la idea siempre es disfrutar"

Claudia Miccelli, más conocida como la Pimpi, va también por su segunda presentación en La Paz, algo que desde ya la pone muy contenta. "Tenemos muchos nervios porque nos pasamos a la rueda fina así que estuvimos entrenando un poco más. Siempre vamos para adelante y veremos qué se siente. Estuvimos entrenando bastante en la ruta con la bici y venimos nadando desde el invierno para por lo menos no sufrirlo y disfrutarlo un poco más. Las expectativas son de bajar los tiempos y veremos si podemos hacer los del año pasado".

El cambio de bici implica un desafío y la Pimpi está dispuesta a correrlo. "Me adapté bien porque cuando era más chicas hacía ciclismo, pero ahora es otra cosas distinta porque combinar las tres disciplinas es otro tema. Me siento más cómoda porque no se sufre tanto como en la rueda gruesa. La fina es como más llevadera".

Federico Carpio tiene 16 años y tendrá su estreno en la cita internacional. El más pequeño del grupo aún no lo puede creer. "Es mi tercer tria y el primero en La Paz. Por lo que me dijeron es una fiesta así que estoy muy contento por poder ir. Es difícil conseguir la inscripción y lo logré. Tengo 16, soy el más chico. Por suerte voy con este grupo que me aconseja todo el tiempo. Me cuentan como es y mi tío Maximiliano Borgetto me incentiva en esto. Yo me siento bien en el agua y soy más nadador que otra cosa".

Por último María Belén González también dejó sus expectativas. "Yo voy por segunda vez y seguiré en mountain bike porque me gusta. Voy a sufrir un poco más, pero la idea como los chicos dijeron es llegar, disfrutar y divertirnos porque vamos todos en grupo. Este grupo sigue igual y nos vamos acompañando en todo. Salimos juntos cuando coincidimos y a veces no. Lo importante es que estamos todos en contacto. Cada un entrena con sus tiempos. Yo quiero llegar y disfrutar. Veremos que sale y a la noche se sale", confesó entre risas.

LOS DE ACÁ. Los paranaenses que estarán en la 33ª edición son: Julia Ortenzi, Eugenia Ramírez, Belén Gonzalez, Claudia Miccelli, Nicolas Schoj, Gonzalo Vacaflor, Zelmar Torra, Maximiliano Borgetto, Federico Carpio, Sebastián Beber, Gerónimo Gaitán, Nahuel Varisco y Alan García.