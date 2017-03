La paritaria estatal pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves y UPCN anunció medidas

La paritaria estatal no tuvo avances este lunes, y pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves a las 15. "El gobierno no trajo hoy una propuesta distinta, pero se infiere por los planteos que hizo que el jueves cuando se reabra la mesa paritaria habría una posibilidad de un nuevo ofrecimiento que contemple los puntos que plantean los sindicatos", precisó a APF Fabián Monzón, de UPCN, quien anunció que realizarán una movilización a fin de mes. "Ya veníamos con una definición, si hoy no nos llevábamos una propuesta superadora estábamos en condiciones de llevar adelante una medida de fuerza", explicó



De todos modos, el dirigente explicó que llegaron a la negociación "con una definición por parte del Consejo Directivo de UPCN, donde nos decían los compañeros que si hoy no nos llevábamos una propuesta superadora estábamos en condiciones de llevar adelante una medida de fuerza y esto es lo que va a suceder porque no nos llevamos nada distinto, solamente la voluntad de seguir discutiendo y la posibilidad de tener una mejor propuesta por parte del gobierno".



Monzón anticipó que la medida consistirá en una movilización para fin de mes. La fecha probable es el 29 de marzo.