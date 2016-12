La modelo de 122 kilos que lucha contra los estereotipos

"Están mal interpretando las cosas, porque dicen que el mensaje mío es fomentar la obesidad, y no es así, es todo lo contrario", aseguró la modelo en diálogo con Télam.



En ese sentido, Estefanía, que mide 1,62 y pesa 122 kilos, sostuvo: "En realidad yo lo que quiero es que se acabe la estigmatización, el estereotipo".



"Quiero dejar claro que yo no quiero fomentar la obesidad, todo lo contrario. Yo estoy en tratamiento hace rato, y me gustaría que esos tratamientos contra la obesidad se hagan en todos lados, y que la gente se informe. Quisiera ayudar a la gente que tiene esta enfermedad y poder hacer algo para que se pueda controlar. Hay que padecer esto para saber bien lo que es esta enfermedad".



El sábado, Estefanía fue elegida como la "Reina Antidiscriminación" en un concurso de belleza que se realizó en Colonia Segovia, en Guaymallén. Esa elección la dejó en condiciones de competir en marzo en la Fiesta de la Vendimia, uno de los mayores eventos de la provincia.



"Yo me quise presentar porque quería ser reina, y también por Colonia Segovia, que nadie conoce mucho a mi pueblo", explicó Estefanía.



"Siempre quise ser reina. Hace tres años que estoy en una agencia de modelos, porque soy modelo de talles especiales", aunque aseguró que "me cuesta mucho conseguir un jean, por ejemplo es difícil conseguir ropa, vas a un lugar donde ofrecen talles especiales y la verdad es que no hay, o hay muy poco, es muy feo, y eso es también discriminación".



La joven, de 24 años, trabaja como modelo de talles especiales en una agencia mendocina. Fue la primera modelo XL en la provincia. Su elección como reina en un concurso de belleza reanimó el debate sobre los parámetros que rigen a las modelos.



Ahora Estefanía tendrá una oportunidad para participar en la Fiesta Nacional. Pero antes, tendrá que competir en el concurso de Guaymallén y si gana, entonces sí, podrá participar en la elección de marzo.