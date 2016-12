La mayoría de los comercios no abre sus puertas mañana

La mayoría de los comercios de la peatonal San Martín, en Paraná definieron mantener cerradas sus puertas mañana, fecha en que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María y es feriado nacional. En tanto el viernes, que es feriado puente, la situación es dispar: algunos atenderán con normalidad al público, otros con horario reducido, y hay quienes directamente no abrirán.

Las posturas son disímiles y cada comerciante justifica su decisión: "El jueves la mayoría cierra, pero el viernes no. Es una fecha en que la gente está cobrando y queremos aprovechar a vender; tener cerrado dos días corridos es mucho", argumentó el encargado de una zapatería. En tanto, en un comercio de accesorios explicaron que decidieron atender también mañana, ya que venden accesorios para el árbol de Navidad que tradicionalmente se arma cada 8 de diciembre y tienen mayores expectativas de que haya más demanda sobre este tipo de artículos.

En otros locales señalaron que todavía no habían definido si abrir uno o los dos días, o si directamente optarían por no trabajar durante las dos jornadas que son feriados. "Veremos qué hacen otros negocios y también va a depender si anda mucha gente en el centro", dijo la empleada de una tienda.





Relevamiento empresarial

Jorge López, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná y la Federación Económica de Entre Ríos (Feder) comentó que de un relevamiento hecho por estos organismos surgió que la mayoría de los comerciantes decidió no abrir su negocio ninguno de los dos días: "En general, los que consultamos han referido que no van a trabajar y van a respetar los feriados, ya que en el caso de decidir abrir deben cumplir con la norma laboral y deben pagar el 100% de la jornada a sus empleados. Como está la situación, en la que llevamos 10 meses de ventas en baja y con costos de estructura de funcionamiento altos, donde estamos bastante mal, algunos comentan que les parece imprudente arriesgarse a abrir, sobre todo porque no funciona la administración pública y hay poca expectativa de venta", señaló a UNO.

"Si se tiene cuatro o cinco empleados es muy costoso abrir, es lo que nos han manifestado hasta ahora, pero hay que ver con el correr de las horas si deciden otras cosa, al ver que otros negocios abren", explicó el dirigente.