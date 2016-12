La mayoría de las personas trans no accede a la inclusión laboral

En los últimos años se destacan una serie de conquistas importantes para el colectivo trans. Sin embargo, el acceso al mundo laboral de este colectivo sigue siendo muy limitado en la Argentina. En un intento por revertir esta situación en la provincia, en mayo se presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto para establecer un cupo del 3% en el ingreso a la administración pública de personas transexuales, travestis y transgénero, cuya autora fue Gabriela Lena.





La iniciativa no avanzó de esta forma sino que unificada con otras. La propuesta, que finalmente obtuvo media sanción, se basa en crear en Entre Ríos un Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo e impulsando políticas territoriales inclusivas. El texto especifica: "Se prevé que el espacio sea un ámbito que permita diseñar, ejecutar políticas sociales y atender situaciones concretas del colectivo social, con plena participación de todos los actores sociales involucrados" y en 2017 deberá ser tratado en Senadores, donde los legisladores tendrán la última palabra sobre un tema que afecta a una amplia franja del colectivo trans, que al no poder contar con un trabajo digno generalmente es excluida hacia la marginalidad.





La paranaense Victoria Antola es la primera entrerriana en lograr hace cinco años el cambio de nombre y de sexo en su documento, aún cuando no estaba aprobada la Ley de Género. Lo consiguió en la Justicia, luego de una férrea lucha. A su vez, es una de las pocas que lograron un acceso genuino al mundo laboral y hoy trabaja en el Banco Central de la República Argentina, en Buenos Aires. Hoy sigue militando por los derechos vulnerados de las personas trans, y afirmó a UNO: "Lo ideal es que haya una ley laboral con un cupo, porque espontáneamente no van a surgir empleos para las personas trans. Y sería maravilloso que fuera una ley a nivel nacional. En Entre Ríos no hay puntualmente una estadística sobre la vida y la realidad de las personas trans; sí hay datos sobre Buenos Aires, la CABA y otras provincias, que revelan la vulnerabilidad que existe. Revertir esta situación y que más personas estén insertadas en el mundo del trabajo va a ser beneficioso para toda la sociedad, ya que le cuesta menos al Estado, y no tendrán que estar viviendo en la marginalidad".





Victoria confió que el apoyo de su familia fue crucial para que ella pueda desarrollarse y tener una vida plena, acceder a una formación universitaria – es traductora, intérprete y profesora universitaria de Inglés - y tener una carrera laboral exitosa, y sostuvo: "La dificultad principal y neurálgica para las personas trans es el rechazo familiar". En este sentido, agregó: "Como docente universitaria hice una tesis relacionada con esto. Desde la escuela no hay una formación ni para padres ni para estudiantes ni para hijos que se encargue de instruirnos en la diversidad sexual, porque no hay educación sexual, y si la hay se habla de reproducción y no de diversidad sexual: es algo que está ingresando muy lentamente al nivel educativo. Entonces, cuando las familias tienen un hijo o una hija trans lo excluyen y ahí es donde comienza el problema". También reflexionó: "Esa exclusión trae como consecuencia sobre todo en los lugares más marginales, aunque no es el caso siempre, el abandono del nivel Medio. Tenemos una persona joven excluida de su familia, sin educación formal, y cuando intenta encontrar una salida laboral para vivir dignamente es rechazada por el sistema. Y el 80% de ese grupo vulnerado se dedica a la prostitución. Y lo que se rechaza en un ámbito institucional el sistema normativo después se consume en el ámbito prostibular. La prostitución existe porque hay clientes y consumidores que sostienen esto económicamente".





Por otra parte, comentó que muchas personas la consultan sobre cómo iniciar los trámites para el cambio de identidad, pero que a su vez le preguntan sobre cómo hacer para insertarse socialmente, no sufrir el rechazo, cómo conseguir un trabajo, entre otros aspectos. "Me ven como una referente porque logré una buena inserción laboral y por eso me consultan, ya que todavía sigue siendo complicado para una persona trans desenvolverse en la sociedad y sobre todo en las sociedades más conservadoras, donde hay más prejuicios. Por eso es muy importante la creación de un área de Políticas de Género y Diversidad Sexual, donde se van a manejar este tipo de cuestiones, y es positivo que haya media sanción en Diputados. Pero el tema de cupo laboral urge", concluyó.













***

Avances y cuestiones pendientes









Victoria Antola recordó que la provincia de Buenos Aires fue la primera en aprobar un proyecto de cupo laboral trans, aunque aún no fue reglamentado. A su vez, destacó la iniciativa que se presentó en Entre Ríos y la disposición del secretario de Trabajo provincial Oscar Balla, para trabajar en cuestiones vinculadas a la inclusión laboral de personas trans.

Además recordó que todos los proyectos aprobados por los derechos adquiridos de las personas trans no resultan excluyentes para quienes no hayan cambiado su documento. Se estima que en el país son alrededor de 22.000 las personas que concretaron el trámite, que según señaló, es sencillo y en cada Registro Civil hay personal idóneo para que sea lo menos engorroso posible. "En mi caso lo logré en la Justicia. La medida fue apelada en primera instancia y el Superior Tribunal de Justicia me dio la razón. Hoy es un trámite muy sencillo que se hace presentando una partida de nacimiento en el Registro Civil. Esto es muy positivo para las personas trans, que se vuelven por fin sujetos de Derecho. Antes de la ley de Género éramos ciudadanas de segunda y ahora somos parte de la vida en democracia", expresó.

Por otra parte, subrayó la necesidad de que el Estado destine recursos para elaborar estadísticas sobre el mundo trans. "Si se realizaran las encuestas en Entre Ríos se vería realmente que hay grupos muy vulnerados de personas trans y todavía se está ejerciendo mucha violencia con las chicas que trabajan en la calle. Somos víctimas de transfemicidios y travesticidios y de la misma forma que hay una violencia con la mujer, hay un alto grado de violencia para con la diversidad", indicó por último.