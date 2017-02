La magia Beatle en un show íntimo y acústico

Alone & Beatle es el nombre del show que el músico Diego Souto presentará en la capital entrerriana. Hoy tocará en Live Rock, en San Martín y 25 de Mayo a las 22.30; y mañana lo hará en Limbo (Güemes y Liniers) a las 23.30. Se trata de un viaje emocional a través del catálogo de los Fab Four, pero también divertido. El público puede pedir canciones, y hasta puede subir al escenario a cantar, y tocar la guitarra. "Es la primera vez que toco en Paraná, así que estoy muy entusiasmado ante la inminencia de la primer visita, que siempre es especial", dijo Souto a Escenario.

Sobre Alone & Beatle, explicó: "Es un espectáculo que empecé a hacer hace dos años, cuando tuve la idea de hacer un show acústico con canciones de Los Beatles, solamente yo y mi guitarra acústica. Y eso desembocó en un disco que lleva el mismo nombre y la gente que vaya a mis shows en Paraná lo va a poder conseguir. El disco tiene 14 temas de Los Beatles y un tema mío. En todas las canciones yo toqué todos los instrumentos, un disco solista en todos los sentidos de la palabra".

Gracias a la tecnología, Souto puede tener a Ringo Starr tocando en Lucy in the Sky..., o hacer un dueto vocal con Paul McCartney en la canción She´s leaving home. Alone & Beatle fue mezclado por Nera Gejman, técnico de grabación de artistas como Axel, Carajo, El Bordo, entre otros.

Consultado sobre las claves para atraer al público armado tan sólo de su guitarra acústica y su voz, señaló: "Hay que decir que las canciones de Los Beatles, que para mi gusto son algunas de las mejores que se han compuesto, te dan una ventaja, porque son canciones hermosas. Y por otro lado, a lo otro que apunto al ser un show acústico y no tener el respaldo sonoro de una banda que te rompa la cabeza, mi forma de atraer al público es la interacción. En este show la gente me pide sus canciones favoritas, si las sé las toco, si alguien quiere subir al escenario a cantar o a hacer los coros, lo puede hacer. Es un show interactivo, que es la mejor forma de conectar en una propuesta tan íntima".

En Alone & Beatle abarca canciones de todas las épocas de The Beatles, incluso algo de las carreras solistas de Lennon, McCartney y Harrison. "El show se va armando en gran medida de acuerdo la respuesta de la gente. Si uno nota que es un público súper fanático de Los Beatles, entonces puede tocar canciones menos conocidas, un poco más oscuras; y hay veces que uno se da cuenta que la gente quiere escuchar los clásicos y el show va para ese lado. El hecho de tocar solo y no con una banda, que implica tener un repertorio más armado y prefijado, a mi me da la posibilidad de ser más dinámico e ir acomodando el show dependiendo del espectador", explicó el músico.

Souto nació en Buenos Aires. A los 13 años tomó una guitarra por primera vez, y nunca más se detuvo. Es cantante, guitarrista, bajista y productor artístico. Formó parte de varias bandas en Argentina, grabando discos y girando por el país y países limítrofes. Mientras todo esto sucedía, comenzó a ganarse una gran reputación como frontman, con gran capacidad para conectar y entretener audiencias.

El 2016 lo encontró realizando su primera Gira Europea, cumpliendo su sueño de tocar en la cuna de The Beatles, el mítico The Cavern Club de Liverpool, Reino Unido durante tres noches seguidas."Arranqué de adolescente, de repente empecé a tocar la guitarra y me di cuenta de que era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y después de mucho tiempo de estar tocando en bandas de amigos y en proyectos chicos, tuve la suerte de empezar a trabajar de lo que más me gusta hacer, así que soy un agradecido", concluyó