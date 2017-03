La impactante historia del niño que vive con la cabeza abierta

La familia de un pequeño camboyano de seis años está en la búsqueda desesperada de ayuda ante una malformación que dejó atónitos los médicos de su país.

Pheaktra Pov nació con una pequeña fisura en la parte superior de su cabeza. Los facultativos no le dieron mayor importancia y, tras el parto, enviaron a su madre con su hijo a su casa, suponiendo que se iba a ir cerrando.

Pero ocurrió lo contrario. Y la fisura se fue ampliando y profundizando. Hoy Phektra tiene seis años y una enorme grieta parte su cabeza en dos.

Six-year-old boy with giant crack in his skull