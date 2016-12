La ilusión por contar con Núñez no se apaga

El deseo por contar con un delantero de jerarquía es la principal aspiración del entrenador Darío Ortiz. El DT de Atlético Paraná tiene varios nombres en carpeta para intentar jerarquizar al equipo y buscar saldar una de las deudas pendiente que exhibió el Decano a lo largo del 2016: la abstinencia en la red.









El anhelo del entrenador es contar con los servicios de un viejo conocido: Cristian Núñez. El artillero de Boca Unidos de Corrientes fue dirigido por el Indio en el Aurirrojo en las temporadas 2011/12 y 2012/13 de la B Nacional.









A mediados de 2014 el goleador emigró a San Luis para reforzar a Sportivo Estudiantes, por pedido de Ortiz, por ese entonces DT del Verde. El Ogro fue una de las principales figuras del elenco puntano que logró el ascenso a la B Nacional.









Núñez tiene contrato hasta junio de 2017 en Boca Unidos. En la presente temporada gozó de poco espacio cuando el conjunto ribereño era dirigido técnicamente por Omar Labruna. En ese periodo solamente jugó dos encuentros. Su panorama se revirtió con la salida del ex ayudante de campo de Ramón Díaz en el River multicampeón de la década del 90.









Desde la llegada de Federico Domínguez Núñez tuvo mayor participación. Terminó formando parte del tridente ofensivo que ideó el ex defensor de Vélez Sarfield. Esto sería un gran obstáculo que tendría Atlético Paraná para contratar al delantero que jugó en Primera División con la camiseta de Unión de Santa Fe y Newell's de Rosario. Darío Ortiz no pierde la esperanza de tenerlo nuevamente en sus filas. Se mantiene en permanente contacto con el delantero. Sabe lo que el Ogro le puede asegurar al Decano. Por eso la esperanza del Indio se mantiene en pie. Su ilusión no se apaga.









Alternativas caídas. Dentro de la lista de jugadores que también había ideado Ortiz para potenciar el ataque figuraban Fabricio Lenci y Roberto Moreira Aldana. La posibilidad de contar con estos dos nombres se cayeron en la tarde de ayer.









El exatacante de Juventud Unida no se mostró convencido de dejar Argentinos Juniors. Más allá que es uno de los jugadores más resistido por el hincha del Bicho Colorado está peleando el ascenso a Primera División con el elenco de La Paternal. Por su parte, el paraguayo estaría aguardando una propuesta del círculo superior del fútbol argentino.









Se queda. El sitio digital Mundo Ascenso publicó ayer que Unión de Santa Fe estaría interesado en contratar a Felipe Cadenazzi. Desde la dirigencia Decana le aseguraron a Ovación que no se desprenderán del delantero ante la necesidad de conservar la plaza en la B Nacional. El contrato del delantero con Atlético Paraná expira dentro de seis meses.









***

Estudiantes





Asad asumió en el Verde. Omar Asad asumió ayer la conducción técnica de Sportivo Estudiantes de San Luis, ocasión en la que sostuvo que llega "con muchas ganas y fuerzas" para enfrentar una tarea complicada, ya que el Verde se ubica con promedio flaco y necesita alejarse del descenso. El Turco dijo durante el acto de presentación que "estamos capacitados para todo lo que se viene. Estoy rodeado de gente muy capaz y lo primero que queremos es consolidar el equipo, porque hay material para trabajar".













***

Un entrenador de la casa