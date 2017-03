La historia de estos niños amigos que demuestra que los prejuicios son cosas de adultos

Jax es un nene de Louisville (Kentucky, EEUU) de casi cinco años para el que todos somos iguales. Sólo nos diferencian pequeños detalles como el corte de pelo.

Su madre, Lydia Stith Rosebush, lo contaba hace una semana en su cuenta de Facebook. El pasado viernes publicó una foto de Jax con su amigo Reddy acompañada de un extenso comentario en el que reproducía una conversación mantenida con él ese mismo día por la mañana.

Lydia comenzó hablándole de que necesitaba llevarlo a la peluquería y acabó descubriendo que para su hijo no existen las diferencias de raza. Su amigo Reddy es negro y él no lo había notado.

"Esta mañana Jax y yo estuvimos discutiendo sobre su pelo. Le dije que necesita un corte este fin de semana. Dijo que quería afeitarse la cabeza y dejarse el pelo muy corto para parecerse a su amigo Reddy", empieza diciendo Lydia. "No podía esperar a ir el lunes al colegio con su nuevo peinado como el de Reddy, pensaba que su profesor no sería capaz de distinguirlos. El creía que sería muy divertido confundir a su maestro", continúa la publicación que acumula cerca de 140.000 reacciones y ha sido compartida más de 75.000 veces.

Más de 8.000 personas han comentado la publicación y coinciden en que es una historia adorable. "¡Es toda una locura!", contó la madre en una entrevista con Wave News 3. "Sólo hice el post porque mi hijo fue muy divertido y adorable. Nunca me imaginé esto", añadió. "Sólo me resultó muy divertido que Jax no se diese cuenta de que Reddy fuese de otro color. Cuando lo describe nunca menciona ese detalle. Pensé que con todo el odio que hay hoy en el mundo, podíamos usar esta lección de un niño de cinco años", añadió.