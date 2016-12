La fuerte confesión de Silvestre: "Verónica Vieyra fue amante de Daniel Scioli"

El cantante Silvestre estuvo invitado a la mesa de Mirtha Legrand e hizo explosivas declaraciones que sorprendieron a todos.

Primero aseguró que no era cierto que hubiera dejado a su segunda mujer Deborah para iniciar un romance con su colega Andrés del Boca de quien fue pareja muchos años.

Luego confesó que su ex mujer , Verónica Vieyra, con quien estuvo casado más de 20 años le fue infiel con el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires: "Fue amante de Scioli y lo traía a casa como un amigo. Mi ex me lo presentó como un amigo de la familia y Susana Auri, amiga íntima de Vero me lo comentó" dijo.