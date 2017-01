La Femer llevará al Iosper una contrapropuesta

Hoy a las 10 se concretará una nueva reunión entre las autoridades del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos ( Iosper ) y la mesa directiva de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), para continuar con las tratativas en relación al nuevo convenio que contendrá pautas actualizadas respecto de los montos arancelarios y a los plazos para el pago de prestaciones. Hace 15 días las partes se habían puesto de acuerdo en algunos puntos: la obra social provincial canceló la deuda de octubre y en esta jornada cancelaría la deuda de noviembre. La entidad que nuclea a los profesionales de la salud consideró insuficiente la propuesta de Iosper respecto del valor de los aranceles, por lo que se procedió a denunciar el convenio. Esto en términos legales significa el corte de las prestaciones a los afiliados, pero en realidad el plazo se vence el 15 de febrero, fecha hasta la cual se garantiza la atención.





La Femer considera que debe haber una readecuación en los aranceles, y en este marco su presidente, Rodolfo Nery, adelantó en diálogo con UNO que la propuesta de la prestadora de salud pública "era insuficiente".





"Vamos a llevar una propuesta más elevada, que tampoco es descabellada y mucho menor que las vigentes con las demás obras sociales. Esperemos que podamos analizarla y continuar el convenio como venimos", afirmó el galeno. En este contexto uno de los aspectos en el que las partes no pueden aunar criterios radica en el monto que Iosper abona por cada consulta médica. Actualmente, el valor es de 210 pesos, de los cuales 140 son cubiertos por la obra social, y los 70 pesos restantes quedan a cargo del afiliado a través del coseguro. "Nosotros tenemos un valor básico para las obras sociales sindicales que es de 276 pesos. Esta va a ser la propuesta ante Iosper, pero hay otras cuestiones a analizar porque el coseguro hace un año que no aumenta. No es que uno diga que tiene que aumentar, pero a veces se ajusta más con el coseguro o más con la obra social. Pero a eso lo tendrán que evaluar las autoridades del Iosper", planteó Nery.





En defensa de esa postura sostuvo que la Superintendencia autorizó el incremento del valor del coseguro, que en la provincia para los adherentes al Iosper tiene un valor de 70 pesos.





Sobre el monto de la deuda que todavía debe cancelar la obra social correspondiente al mes de noviembre, desde la Femer se informó que asciende a alrededor de 15 millones de pesos.





" Si llegaran a cancelarla en esta semana estaríamos al día", aseguró el representante de los galenos. En cuanto a los términos que adoptaría el nuevo convenio, por el que la Femer propondrá establecer mejorar los plazos de cancelación de la facturación, Nery adelantó: "Las pautas se tienen que ajustar a lo que dice la ley antiplus, que estipula abonar las prestaciones dentro de los 30 días. Lo hemos firmado con todas las obras sociales sindicales, porque teníamos un convenio viejo que se venía prorrogando. Desde el directorio del Iosper es desde donde más han promocionado la ley antiplus, entonces lo único que hay que hacer es adecuarlo a lo que marca la normativa. No es nada engorroso, ni largo para firmar, son actas que dicen que se paga un valor pactado y que el coseguro figure en la orden de consulta. Y que se pague dentro de los 30 días. Nos vamos a tratar de atener a eso".





El titular del directorio de la Femer también se mostró comprensivo por la situación financiera que atraviesa la prestadora pública de salud y en este sentido enumeró todos los factores que entran a jugar en el momento de entablar las negociaciones. "Todos sabemos que los aumentos salariales que otorgan las provincias están sujetos a las paritarias, que hacen que influya en todo esto", enfatizó en un tramo de su alocución.





El presidente del directorio del Iosper, Fernando Cañete, se mostró cauto a la hora de hablar sobre lo que puede suceder en la reunión de esta mañana. "Ahora hay que sentarse y replantear con certeza el convenio. Nosotros pagamos parte de lo que habíamos asumido como compromiso. Queda una parte de la deuda, de a poco vamos cumpliendo con el requerimiento de ellos", dijo en declaraciones a UNO.





Por otra parte, el funcionario provincial señaló que entre los temas a resolver se encuentra el tema arancelario. Al respecto manifestó: "Ahora nos queda la parte arancelaria, nosotros hicimos una propuesta y estamos esperando la contrapropuesta de la Femer", expresó sin brindar demasiadas precisiones.





Cañete, en relación al valor de la orden de práctica, recordó que la Femer había acercado un ofrecimiento en diciembre y que fue respondida con una propuesta de la obra social. "Estamos esperando que ellos decidan si van a aceptar o no, y que vengan con una contrapropuesta. No sabemos qué va a pasar", aseguró.





"Lo que hay que hacer es establecer claramente el tema de fecha y plazo de presentación de facturación, y fecha y plazo de cancelación por parte de la obra social. Es una cuestión que seguramente tendrá que acordarse. Lo importante de todo esto es que están garantizadas las prestaciones, entonces tenemos tiempo de sentarnos a hablar", argumentó. Por lo pronto, el conflicto encontró un principio de consenso en la reunión realizada el 10, aunque todavía se deberán negociar aspectos centrales tales como el valor de los montos arancelarios, así como también se impone la discusión por la deuda respecto de las prestaciones a los afiliados. La instancia de diálogo sigue abierta, a la espera de un acuerdo que tiene en vilo a casi 300.000 afiliados en toda la provincia, cuya mayoría se concentra en el Departamento Paraná.

















***

Datos









Alrededor de 300.000 son los afiliados que tiene el Iosper en toda la provincia.

La Femer pretende firmar un nuevo convenio de prestaciones acorde a la ley antiplus.

El Iosper tiene dificultades para recibir en forma regular los aportes del Estado.