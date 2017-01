La familia de Rodrigo Segovia agradeció el acompañamiento del gobierno provincial

El secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, acompañado por Mariel Ávila, esposa del gobernador Gustavo Bordet, recibió a familiares de Rodrigo Segovia que agradecieron el acompañamiento y la asistencia del gobernador y su equipo de gobierno en la búsqueda y el traslado de los restos del joven paranaense que falleció en Perú luego de arrojarse a un río para salvar a una turista francesa.

El padre de Rodrigo, Oscar Segovia, dijo que se presentó junto a su hijo y su esposa en Casa de Gobierno para "agradecer al gobernador y a todos los que colaboraron porque si no hubiese sido por ellos hoy mi hijo no estaría descansando en paz. Me pareció que lo más justo era venir y expresarlo personalmente".





"Nos recibieron muy amablemente su esposa, Mariel Ávila, y el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, que muy atentos nos escucharon. Con esto me quedo tranquilo porque si no hubiese sido por ellos mi hijo no estaría acá", expresó Oscar Segovia.





Por su parte, Kueider señaló que "los familiares se acercaron a agradecer al gobierno provincial por las gestiones realizadas que permitieron destrabar cuestiones burocráticas y posibilitaron el traslado del cuerpo hacia la provincia. Además se les brindó acompañamiento económico y se gestionó contención psicológica para los familiares durante el tiempo que estuvieron en Perú".





Y agregó que "el gobernador, inmediatamente después de haber tomado conocimiento de lo sucedido, instruyó a todo su gabinete para que ponga a disposición de la familia las herramientas y el acompañamiento necesarios. Esto permitió trasladar el cuerpo rápidamente a Entre Ríos".