La ex de Leo Rosenwasser: su audio desesperado al enterarse del paro cardíaco

El viernes a la madrugada se produjo la muerte de Leo Rosenwasser a los 61 años, y fueron horas desesperantes para toda su familia. En medio del dolor y el desconcierto, una mujer tomó el teléfono celular del exhumorista de VideoMatch y llamó a Raquel Bermúdez, la exesposa y madre de Martina (11) y Baltazar (16), los hijos menores de Leo.





Entonces, el viernes por la tarde Jorge Zonzini, el amigo y representante de Rosenwasser llevó a Intrusos el audio de WhatsApp que le envió Bermúdez en la fatídica noche. Allí, se escucha a la mujer en crisis: "Estoy muy nerviosa, Jorge. Me llamó una chica desde el celular de Leo y me dijo que tuvo un paro cardíaco. ¿Qué hago? Mi hijo fue para allá... Yo tengo un amigo mío que tiene moto acá, en el hotel y fue Balta para allá, para el hotel a ver qué pasaba".

leomujer.jpg

Muy angustiada, la mujer completó: "Era la voz deuna mina desde el teléfono de él y otra atrás lloraba a los gritos y me preguntaban por mí. '¿Está tu mamá?' Obviamente, mi hijo decía que no, que yo no estaba. 'Tu papá tuvo un paro cardíaco', le dijo la mina. No sé que hacer. Estoy temblando. Mi hijo fue para allá a ver, le dije a un amigo que no lo deje solo, capaz que fue una trampa, no sé qué hacer.. Estoy temblando. ¿Qué hago? Decime qué hago. Una lloraba atrás de ella, decía 'no,por favor, no, no'. La otra, hablaba".





Desconfiada y temerosa, Raquel Bermúdez blanqueó sus dudas respecto de que intentaran engañarla, dado el conflicto judicial que tenía con Leo Rosenwasser: "Te podés imaginar cómo estoy. Baltazar se fue a ver si es verdad o no. Y si es mentira, ¿qué hago? ¿Y si le hacen algo al nene qué hago?"