La estrella más brillante de la historia es en realidad un agujero negro

Los investigadores creen que una estrella similar al Sol cruzó el llamado horizonte de sucesos, el punto de no retorno del agujero negro. Este monstruo tendría una masa 100 millones de veces mayor que el Sol. "La energía liberada en forma de luz visible y ultravioleta que hemos observado es unas 30 veces mayor que toda la energía que el Sol emitirá durante toda su vida", resalta el astrónomo.





Un agujero negro normal no podría producir este fenómeno, porque la estrella caería al agujero como un bola de billar, sin tiempo a ser despedazada y emitir un estallido de luz como el observado, razona Leloudas. Según la teoría de la relatividad, sí sería posible si ese agujero negro está girando sobre sí mismo. Eso es exactamente lo que el equipo propone. El agujero negro estaría en el centro de su galaxia. Según el estudio, la composición del gas y la carga eléctrica de los átomos que se observan no es compatible con una explosión estelar, pero sí con un evento de desintegración.





La batalla por entender este fenómeno no acaba aquí. José Prieto, astrónomo del Instituto Milenio de Astrofísica en Chile, es uno de los descubridores del evento y propuso que se trataba de una supernova superluminosa en Science. "No estoy convencido con esta explicación, pero también reconozco que nuestra interpretación original ya no parece tan clara", señala. "En ambos casos sería un evento muy extremo que no entra fácilmente en ninguna de las dos clasificaciones". En cualquier caso, admite, "es un evento fascinante". Aunque ha perdido fuerza, el fogonazo sigue siendo visible para los telescopios terrestres y ambos equipos lo seguirán estudiando para intentar desvelar su origen.