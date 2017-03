La Educación que nos hizo crecer

Una vez más los docentes están en el centro del debate en la comunidad y no es para menos, porque es la única vez que estos trabajadores tienen la oportunidad de visibilizar sus problemas. Es legítimo el reclamo salarial y es una deuda grande de este Gobierno, como de los anteriores, que les pagan sueldos de miseria.

El compromiso del Estado es brindar el servicio de Educación y el compromiso de los docentes es enseñar. ¿Hoy cuántos maestros vemos con vocación de enseñar? ¿Hoy cuántas escuelas están en condiciones de albergar a los alumnos?

Seguramente que habrá muchas, pero lo cierto es que con un legítimo reclamo salarial, el único que se ve perjudicado, no es ni Gustavo Bordet ni Mauricio Macri , es sencillamente el primer eslabón de la cadena de la Educación: el alumno. Un estudiante no es una computadora donde las clases que perdió las recupera con un CD, las pierde y no las recupera más, porque los programas educativos se hacen en base a procesos y no a acumulación de contenidos.