La echaron del trabajo por ser demasiado linda

Emma Hulse, de 24 años, fue despedida de su trabajo como productora para un canal de televisión en Londres por ser "muy linda".





La joven contó que cuando llegó a la grabación de Unit TV, escuchó a su jefe decir que ella "debería trabajar en una pasarela" y no en un estudio de televisión.





"Me preguntó si yo era modelo", dijo Emma. "Me sentí muy decepcionada cuando me enviaron a casa. Realmente no sabía qué hacer. Creo que la empresa contrata a gente normal, y si uno ni tiene esa apariencia pasa a convertirse en una distracción", declaró la joven el sitio Mirror.









Emma señaló que antes de ser despedida su jefe le pidió su número de teléfono y sugirió que podrían salir a tomar una copa.





El propietario del canal, Adam Luckwell, aseguró que la compañía condena cualquier tipo de discriminación y que el despido no tuvo nada que ver con la apariencia de Emma.