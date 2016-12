La dolorosa carta de Candela Ruggeri por la muerte de Santiago Vázquez

"Me despierto pensando que es todo una pesadilla, todavía no entiendo nada y no creo que lo entienda nunca. Me cuesta mucho escribir esto pero quiero contarles lo que fue Santi para mí", comenzó la modelo.





"Fue mi primer amor, le entregué todo mi corazón por 7 años y lo cuidó como oro. Me dio hasta lo que no tenía para verme feliz y es lo que hacía, hacía feliz a los demás hasta cuando él no lo estaba. Me duele hablar en pasado pero quiero que sepan que se fue una persona buena, pero buena de verdad, de luz, que quiero mucho y que nunca me voy a olvidar. No se lo merecía pero Dios sabe porque hace estas cosas y me quedo con todos los recuerdos. Estoy agradecida por haberte cruzado en esta vida rara y aunque ya no la compartíamos, siempre vas a estar en mi corazón SV", agregó con las iniciales del nombre de Santiago y un corazón partido.









