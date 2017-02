"La contaminación del río se soluciona con plantas cloacales"

En su último monitoreo publicado el 27, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) advirtió que los análisis microbiológicos de los últimos muestreos revelaron que la detección de microorganismos indicadores de contaminación como coliformes fecales (de origen fecal), escherichia coli (presentes en el tracto gastrointestinal de humanos y de animales de sangre caliente), y enterococos (provocan infecciones en vía urinarias), superan los máximos permitidos y afectan la calidad del agua.

La situación, según el organismo, afecta particularmente a las playas de Colón, San José, y también a Federación y Puerto Yeruá, en parte a Concordia y deja a salvo a Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Ante esta situación y la repercusión nacional, los municipios afectados salieron a brindar aclaraciones y refutar parcialmente los estudios técnicos de la CARU.

"Entendemos la situación de los municipios; esta zona vive del turismo , especialmente en esta época y por supuesto que estos datos estén a la luz y hayan tenido esta repercusión puede afectar en parte a las localidades. Pero me parece que hay que tomarlo como para que empecemos a articular las políticas públicas necesarias, y nos pongamos a trabajar para solucionar estos problemas y que en los próximos años no tengamos estos mismos inconvenientes", dijo ayer a UNO el delegado argentino en la CARU, Eduardo Caminal. Indicó que son los intendentes quienes deben tomar la decisión de habilitar o no una playa, o de aconsejar en el mismo balneario, especialmente a los chicos, cómo usar el agua, o darse una ducha después de salir del agua, o lavarse las manos, o evitar tragar agua. Es una tarea que es competencia de los municipios y no de la CARU, que tiene el compromiso y deber de publicar los datos que analiza", insistió.