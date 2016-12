La Confederación Argentina de Hockey ya definió el formato para 2017

La Confederación Argentina de Hockey (CAH) definió formato de las competencias rumbo a la temporada 2017. El Club Atlético Estudiantes y el Paraná Rowing Club jugarán el Inter Regional Caballeros, junto a La Salle de Córdoba; Estudiantes e Independiente de Tandil, Independiente de Neuquén, El Nacional de Bahía, Trelew de Chubut, UNSJ de San Juan y Central Córdoba de Tucumán. Los Campeonatos Regionales de Clubes tendrán la participación de 16 equipos.





Región Nea "A" Damas: Estudiantes, Talleres y Paraná Hockey compartirán campeonato con Banco Provincial, CRAI, Santa Fe Rugby; Jockey Rosario B, Old Resian, Newell's, GER B, Bancarios y Los Caranchos de Rosario; Del Acuerdo de San Nicolás, Aranduroga de Corrientes; Regatas Resistencia de Chaco y Capri de Misiones.





CRC "B" Damas: Paraná Rowing Club, Hípico de Concordia junto a CRAR de Rafaela, Boca Unidos de Corrientes, Sarmiento de Chaco, Cazadores de Misiones, Universitario B de Rosario; La Salle B de Santa Fe, Universitario del Nordeste y Universitario Rugby de Chaco, Alma Juniors de Esperanza, Provincial B de Rosario, Argentino, Universitario de Santa Fe, Don Orione de Chaco y Atlético del Rosario B.





CRC "C" Damas: Estudiantes B y Capibá de Paraná compartirán torneo con Náutico El Quillá de Santa Fe, San Ignacio, Corrientes, Quilmes y Taraguy de Corrientes, STIC, Sarmiento B, Chaco Hockey, Uncaus y Regatas Resistencia B de Chaco, Colón de San Justo, Duendes B, Logaritmo de Rosario y Atlético Franck.





En tanto que en Caballeros, el Campeonato Regional de Clubes A estará integrado por Talleres de Paraná, Hípico de Concordia, Náutico El Quillá y La Salle de Santa Fe, San Fernando, Chaco Hockey, Universitario y Don Orione de Chaco, Provincial de Rosario y Corrientes.





A continuación se detallan las fechas de los campeonatos Damas y Caballeros de seleccionados.





Damas Mayores Ascenso: se disputará del 24 al 27 de agosto y la Federación Entrerriana jugará contra equipos de Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, San Rafael, Corrientes, Chubut, San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Neuquén, La Pampa y Federación del Oeste.





Caballeros Mayores Ascenso: también se jugarán del 24 al 27 de agosto y la selección de la Federación Entrerriana participará junto a Salta, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Santa Fe, Chubut, San Luis, Chaco, Río Negro, San Rafaela y Federación del Oeste.





Damas Sub 18 Ascenso: del 5 al 8 de octubre y junto a la Federación Entrerriana estarán Chile, Asociación del Oeste de Buenos Aires, Cuenca del Salado, Asociación Noreste Entrerriano, Centro de Buenos Aires, La Pampa, Sudoeste de Buenos Aires, Misiones, Neuquén, Chaco, Patagones, San Luis y Corrientes.





Damas Sub 16 Campeonato del 10 al 13 de agosto: contará con la participación de la Asociación Noreste de Entre Ríos junto a Córdoba, Mendoza, San Rafael, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Rosario, Salta, Santa Fe, Río Negro, Uruguay, San Juan, Tucumán y Chubut.





Damas, Sub 14 Campeonato: del 22 al 25 de junio y además de la Federación Entrerriana participarán Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Salta, Bahía Blanca, Tandil, La Pampa, Chubut, San Rafael, Río Negro, Uruguay, San Juan, Rosario y La Rioja. En tanto que del 7 al 10 de setiembre se disputará el Torneo de Selecciones Regional NEA Damas Sub 16 que contará con la participación de la Federación Entrerriana, la Asociación del Noreste Entrerriano B y la Asociación de Hockey del Sur Entrerriano; Mientras que las Sub 14 jugarán del 13 al 16 de julio. Allí estarán Noreste Entrerriano A y B y la Asociación de Hockey del Sur Entrerriano.