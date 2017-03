La Comunidad T reclamará derechos frente a los Tribunales de Nogoyá

La actividad empezará en la Plaza Libertad y el motivo es para visibilizar la violación de derechos hacia el colectivo transexual, transgénero y travesti.





Keili González, una joven trans de Nogoyá que hace años es activista en cuestión de derechos de su comunidad, escribió en su cuenta de Facebook:





"No atravesarán, no nos quedaremos dormidxs, no dejaremos que el patriarcado, el machismo y su heteronorma borren de nuestros corazones nuestras luchas, resistencias y reivindicaciones.





Cuando las palabras no alcanzan ponemos el cuerpo... ¡El martes 21 de marzo nos manifestamos!

Esta concentración grita Basta!





Basta de crímenes de odio. Basta de violencia hacia las personas trans, transgeneros, travestis, bisexuales, intersex, lesbianas y gays. Basta de feminicidios, travesticidios, lesbicidios. Basta a todas las formas de violencia machista y patriarcal. Las calles son de lxs que luchan y resisten!".









Este manifestación también tiene como objetivo visibilizar la situación por la que pasó González semanas atrás, en las que fue sufrió discriminación y violencia de género en la vía pública de Nogoyá.